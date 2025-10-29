Cel mai mare bancher din Rusia anunță: Orbirea conducerii lui Putin ratează ceva crucial, fără asta nu va exista nimic

Cel mai mare și important bancher din Rusia, German Gref, CEO al Sberbank, anunță Kremlinul că duce o bătălie economică greșită. El critică factorii de decizie politică ai lui Putin, spunând că războiul Rusiei împotriva inflației ar putea orbi conducătorii față de o problemă crucială – creșterea economică care stagnează.

Bancherul rus a declarat că țara trebuie să atragă profesioniști calificați din străinătate pentru a rămâne competitivă. Factorii de decizie politică din Rusia sunt atât de fixați pe inflație încât ratează imaginea de ansamblu, potrivit Business Insider.

„Am fost atât de concentrați pe combaterea inflației în ultima vreme încât am uitat oarecum de creșterea economică. Fără creștere economică, nu va exista nimic. Nu vom putea rezolva problemele sociale sau orice altceva”, a declarat joi German Gref, CEO-ul Sberbank, în fața Consiliului de Stat pentru Politica Demografică și Familială al Rusiei.

„Toată creșterea economică depinde de doi factori: productivitatea muncii și numărul de persoane angajate”, a spus Gref, care a fost ministrul economiei al Rusiei între 2000 și 2007. „În principiu, este realizabil dacă începem să folosim activ inteligența artificială, robotica și toate celelalte tehnologii noi, dar acest lucru necesită investiții semnificative și un angajament major față de educație, știință și așa mai departe”, a spus Gref.

Cu toate acestea, „acest lucru va fi dificil de realizat, având în vedere deficitul de capital și ratele mari ale dobânzii pe care le avem astăzi”, a adăugat el. Comentariile lui Gref au venit înainte ca banca centrală a Rusiei să reducă vineri rata dobânzii cheie cu 50 de puncte de bază, la 16,5%.

Liderii de afaceri au contestat politica monetară restrictivă a băncii centrale, argumentând că costurile extrem de ridicate ale împrumuturilor sufocă acordarea de credite și investițiile. Banca și-a apărat poziția, spunând că ratele ridicate sunt necesare pentru a reduce inflația, care s-a situat în jurul valorii de 6,4% în trimestrul al treilea. Gref a proiectat că rata de creștere a PIB-ului Rusiei în următorii doi ani va oscila între 1% și 1,5% și că creșterea din acest an ar putea scădea la doar 0,8% - mult mai mică decât expansiunea de 4,3% a PIB-ului Rusiei înregistrată anul trecut.

La începutul acestei luni, un important lider de afaceri rus a avertizat că economia țării a încetinit într-un ritm care ar putea pune în pericol capacitatea sa de a acoperi costurile crescânde de apărare, securitate și social.

O forță de muncă în scădere

Rusia se confruntă cu o criză demografică tot mai profundă, cu o penurie iminentă de forță de muncă care ar putea ajunge la aproape 11 milioane de lucrători până în 2030, a declarat în iulie Anton Kotyakov, ministrul muncii din Rusia.

Războiul din Ucraina nu a făcut decât să agraveze problema, deoarece victimele de pe câmpul de luptă și un exod masiv de tineri profesioniști epuizează populația activă a țării. Rusia s-a bazat pe lucrători străini, în principal din Asia Centrală, pentru a umple deficitul de forță de muncă, dar Gref a spus că țara „se angajează într-o selecție negativă”.

„Atragem în mare parte forță de muncă foarte slab calificată, în timp ce noi înșine pierdem specialiști înalt calificați”, a spus el, îndemnând Moscova să atragă în mod activ profesioniști calificați din străinătate și să ofere stimulente absolvenților străini pentru a rămâne în Rusia. „Este o chestiune de securitate națională și de supraviețuire a țării”, a spus el.

Contracția demografică din Rusia distorsionează deja economia, menținând șomajul la un nivel scăzut, în jurul a 2,1%, și alimentând presiunea inflaționistă prin creșterea rapidă a salariilor.

Întreprinderile se luptă deja să facă față. Angajatorii angajează din ce în ce mai mult pensionari și adolescenți pentru a acoperi deficitul de personal într-o economie distorsionată de cheltuielile din timpul războiului.

Președintele rus Vladimir Putin a făcut din creșterea populației o prioritate națională, numind-o o chestiune de „supraviețuire etnică” și îndemnând femeile să aibă până la opt copii. În 2024, nașterile în Rusia au scăzut la 1,22 milioane - cel mai mic număr din 1999 - în timp ce decesele au crescut la 1,82 milioane, conform datelor guvernamentale.

