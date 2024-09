Rectificarea bugetară: motorul datoriilor pe care le moștenesc românii în 2025. Diferența colosală dintre încasările Guvernului din impozite și noile alocări

Proiectul de rectificare bugetară aprobat luni de Guvern pentru 2024 prevede o creștere masivă atât a veniturilor, cât și a cheltuielilor bugetare, cu un deficit al bugetului general consolidat (BGC) estimat la 6,94% din PIB, cu 1,94 puncte procentuale mai mare decât ținta inițială. În plus, Consiliul Fiscal avertizează că deficitul bugetar în termeni cash ar putea ajunge la aproximativ 8% dacă legea este promulgată fără modificări, iar deficitul de cont curent, cel mai mare din Uniunea Europeană, generează riscuri valutare majore. Practic, în momentul de față, dintr-o nevoie puternică de a cerințelor de capital create de guvern prin majorarea pensiilor și salariilor, dar și în urma unor estimări deosebit de optimiste în prognozele bugetare la începutul anului, guvernul se vede acum în fața unei găuri imense în necesarul de capital care se va preschimba și într-o explozie a datoriei publice, care se va revărsa în bugetele pentru 2025.

Proiectul de rectificare aprobat luni, 23 septembrie, de Guvern prevede o majorare a veniturilor bugetului general consolidat cu 42,6 miliarde lei, iar a cheltuielilor cu 60,1 miliarde lei, ducând la un deficit în termeni cash de 122,82 miliarde lei. Această creștere colosală, care va afecta echilibrul bugetar, este justificată de Executiv prin necesitatea acoperirii unor cheltuieli esențiale și continuării finanțării proiectelor europene, dar a și trezit un val de comentarii politice din partea opoziției.

Unde vor merge fondurile suplimentare după rectificarea bugetară

O mare parte in instituțiile publice vor primi fonduri suplimentare prin această rectificare. Ministerul Finanțelor va primi 14,1 miliarde lei pentru dobânzi și proiecte finanțate din fonduri europene, iar Ministerul Transporturilor va beneficia de 5,481 miliarde lei pentru cheltuieli de personal și proiecte finanțate prin PNRR arată proiectul aflat în dezbatere în Guvern. Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și Ministerul Muncii, vor primi totodată fonduri suplimentare pentru acoperirea cheltuielilor de personal și finanțarea unor proiecte de importanță majoră.

De asemenea, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene vor beneficia de sume suplimentare, de 3,675 miliarde lei, respectiv 3,342 miliarde lei, pentru plata salariilor și continuarea proiectelor cu finanțare europeană. Alte ministere, precum Ministerul Agriculturii (MADR), Ministerul Energiei și Ministerul Justiției, vor primi și ele fonduri suplimentare, majoritatea destinate proiectelor cu finanțare europeană și cheltuielilor de personal. În același timp, s-au făcut economii prin reducerea cheltuielilor de capital și a proiectelor finanțate prin PNRR, spune Executivul. Merită menționat aici că, deși MADR va primi bani în plus, despăgubirile destinate fermierilor în urma secetei din această vară se pare că vor fi amânate.

Pe lângă ministere, și alte instituții, precum Înalta Curte de Casație și Justiție, Ministerul Public, Serviciul Român de Informații și Serviciul de Protecție și Pază, vor beneficia de majorări bugetare pentru acoperirea costurilor salariale și a altor cheltuieli urgente. În același timp, anumite instituții au identificat economii la diverse categorii de cheltuieli, cum ar fi proiectele finanțate prin PNRR și activele nefinanciare.

În final, bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate va fi suplimentat cu peste 11 miliarde lei pentru a asigura continuitatea furnizării serviciilor medicale și acoperirea concediilor medicale. La fel, alte instituții precum Administrația Prezidențială, Ministerul Mediului și Ministerul Culturii vor primi sume suplimentare, în timp ce bugetul Ministerului Apărării rămâne neschimbat.

Mai puțini bani la turism, lucrări publice și în telecomunicații, printre altele

În urma rectificării bugetare, mai multe instituții pierd fonduri semnificative. Secretariatul General al Guvernului înregistrează o reducere de 176,3 milioane lei, economiile fiind realizate în principal la transferuri între unități ale administrației publice, cheltuieli de capital, proiecte finanțate prin PNRR, precum și la bunuri și servicii, cheltuieli de personal și alte transferuri, se mai arată în proiectul de rectificare.

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pierde 120 milioane lei, economiile fiind realizate la cheltuieli de personal, bunuri și servicii, dar și la alte transferuri. Totodată, Senatul României înregistrează o reducere de 67,8 milioane lei, economiile fiind identificate la cheltuieli de personal, bunuri și servicii, asistență socială și cheltuieli de capital.

Serviciul de Telecomunicații Speciale pierde 58,3 milioane lei, în principal din proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile post-aderare, deși s-au asigurat fonduri pentru drepturile salariale și indemnizații pentru concediul de creștere a copilului, spune Executivul. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației înregistrează o scădere de 54,6 milioane lei, economiile fiind identificate în principal la active nefinanciare, iar Camera Deputaților pierde 51,9 milioane lei, economiile fiind realizate la cheltuieli de personal, bunuri și servicii, și cheltuieli de capital.

Alte instituții care înregistrează reduceri importante de fonduri sunt Autoritatea Electorală Permanentă, care pierde 42,9 milioane lei, și Curtea de Conturi, cu o reducere de 25,6 milioane lei. De asemenea, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse pierde 19 milioane lei, iar alte instituții mai mici, precum Curtea Constituțională, Avocatul Poporului și Academia Română, suferă reduceri de buget, în funcție de execuția bugetară și necesitățile actuale.

Guvernul pretinde că banii pentru rectificare vin din intrările la buget din taxe și impozite, dar încasările nu se compară cu sumele alocate

Rectificarea bugetară detaliază principalele surse de influență asupra evoluției veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat pentru anul 2024, cu o majorare per sold de 19,10 miliarde de lei. Deși necesarul de suplimentare a fondurilor pentru ministere și celelalte instituții ale statului (defalcate mai sus) depășește cu mult nivelul încasărilor, Executivul susține că o parte semnificativă din această sumă, 7,9 miliarde de lei, este estimată să provină din amnistia fiscală, valoare reconfirmată ca fiind realizabilă de către ANAF.

Mai exact, impozitul pe profit ar contribui cu un plus de 1,08 miliarde de lei, în timp ce alte impozite pe profit, venituri și câștiguri din capital de la persoane juridice scad cu 1,63 miliarde de lei. Impozitul pe venit și salarii se pare că aduce un sold pozitiv de 1,53 miliarde de lei, fiind compus dintr-o creștere de 3,95 miliarde de lei din impozitul pe venit, compensată parțial de o reducere de 2,41 miliarde de lei din cotele defalcate.

În privința taxei pe valoarea adăugată (TVA), se înregistrează o scădere per sold de 555,40 milioane de lei, în ciuda faptului că, inițial veniturile din TVA ar fi trebuit să crească cu 2,07 miliarde de lei peste suma încasată real, situație care readuce în prim-plan gapul de TVA și calculele mereu optimiste ale autorităților în ceea ce privește aceste încasări la început de an. Alte contribuții provin din accize, cu un plus de 2,5 miliarde de lei, și din contribuțiile de asigurări sociale, care aduc un surplus de 1,95 miliarde de lei, în timp ce alte taxe și venituri nefiscale înregistrează scăderi, precum 976,5 milioane de lei din alte impozite pe bunuri și servicii și 827,2 milioane de lei din venituri nefiscale.

Conflict politic iscat de rectificare: Guvernul apără suplimentarea bugetului, în timp ce opoziția răspunde dur

Ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, susține că ultima execuţie bugetară, la data de 31 august, arată un nivel record al investiţiilor, iar deficitul este de 4,53% din PIB.

„Ultima execuţie bugetară pe care o avem la data de 31 august 2024 arată un nivel record al investiţiilor pe care le-a realizat Guvernul României şi desigur aceste investiţii importante pentru dezvoltarea României vin din Politica de coeziune, din implementarea proiectelor de infrastructură, atât cele din domeniul transporturilor, dar şi cele care privesc modernizarea şcolilor, modernizarea spitalelor şi desigur avem investiţii şi reforme importante care vin din PNRR, unde după cum se cunoaşte avem o sumă alocată de peste 29 de miliarde de euro”, a declarat, duminică seară, la B1 TV, ministrul Finanţelor, potrivit Ziare.com.

Marcel Boloş a precizat că, în acest context, nivelul cofinanţărilor este extrem de ridicat: „Desigur că am avut şi cheltuielile de personal şi majorările salariale. Să ne aducem aminte de majorarea salarială care a venit pe fondul grevelor din sistemul public de învăţământ. Apoi protestele care au avut loc în sistemul public de sănătate şi ulterior din toate celelalte categorii din sectorul public, de la Apărarea Naţională, Ordinea Publică sunt beneficiare ale majorărilor salariale. Este ca un fel de avans care s-a dat la noua lege a salarizării unice şi acestea mai apoi nefiind bugetate de la începutul anului se văd acum în contul de execuţie bugetară”, a mai declarat Boloş.

Cu toate acestea, preşedinta USR, Elena Lasconi, spune că România împrumută 1,2 lei pentru fiecare 3 lei încasaţi, potrivit Agerpres. „Guvernarea toxică a ieşit din nou să se împrumute de pe pieţele internaţionale, iar suma totală de împrumuturi planificată pentru 2024 a ajuns la un record istoric: 217 miliarde de lei, adică peste 40 de miliarde de euro! Şi prea mulţi bani din împrumuturi merg în privilegiile baronilor roşii şi galbeni. Ce înseamnă asta pentru noi? Cu un deficit de 123 de miliarde până acum, aşa cum arată rectificarea bugetară, şi alte 95 de miliarde de lei necesare pentru a rostogoli datoriile, România împrumută 1,2 lei pentru fiecare 3 lei încasaţi", precizează Lasconi.

Candidata USR la prezidențiale subliniază că împrumuturile vor fi resimţite ulterior, prin creşteri de taxe, şi pledează pentru „tăierea risipei" bugetare. „România nu mai poate continua aşa. Fiecare leu împrumutat astăzi se va da înapoi prin creşterile de taxe de mâine, pentru că Ciolacii nu au de gând să oprească această risipă. Dacă îi lăsăm să câştige alegerile, de anul viitor vom avea cu toţii taxe şi preţuri şi mai mari. Soluţiile USR sunt clare: tăierea risipei bugetare, eliminarea privilegiilor şi a pensiilor speciale, reducerea taxelor pe muncă pentru ca toţi românii să rămână cu mai mulţi bani în buzunar, reducerea taxelor pentru antreprenorii români şi eliminarea birocraţiei", mai scrie Lasconi, potrivit Wall-Street.ro.

Totodată, aceasta îl acuză pe Marcel Ciolacu de faptul că „impinge” România într-o „prăpastie” economică: „Actuala guvernare Ciolacu, sprijinită milităreşte de Ciucă, risipeşte toţi banii care ar trebui să asigure viitorul copiilor noştri şi siguranţa zilei de mâine. Daca şi voi gândiţi ca mine, soluţia este clară, e soluţia pe care o aplică toţi românii gospodari: tăierea risipei bugetare. Marcel Ciolacu ne împinge într-o prăpastie economică. După aproape doi ani fără rectificare bugetară, timp în care a guvernat doar prin Fondul de Rezervă, cu bani alocaţi din pixul lui, vedem astăzi că suntem duşi într-un faliment economic", afirmă Lasconi.

Vineri, premierul Marcel Ciolacu a apreciat că deficitul bugetar, care va ajunge la 6,9% din PIB în urma rectificării, este unul „sustenabil”, având în vedere că 84% din aceşti bani sunt destinaţi investiţiilor, mai arată sursa citată.

„E sustenabil, ţinând cont de 84% din deficit merge în zona de investiţii. Suntem primul stat european care avem un deficit bazat în primul rând pe investiţii. La fel a făcut şi Germania, la fel a făcut şi Italia, la fel a făcut şi Franţa. Nu a fost un capăt de ţară. Sustenabilitatea vine pentru că nu venim cu banii pe consum, venim cu investiţii. În schimb, când a fost un filosof prim-ministru, am avut 9,2, parcă, deficit. Investiţiile erau la 1,75, parcă. Vă daţi seama cât era pe consum. În acest moment, marja de consum e una foarte limitată şi asta e important să menţinem", a declarat şeful Executivului la Oradea.

Adâncirea datoriei publice: cum se leagă rectificarea bugetară de datoriile cu care intră românii în 2025

Practic, e important de menționat că Guvernul își bazează prognozele bugetare pe estimări de venituri care nu se realizează întotdeauna la nivelul anticipat. De exemplu, în cazul amnistiei fiscale, sumele de 7,9 miliarde de lei sunt estimate pe baza calculelor ANAF, dar implementarea acestui program poate întârzia sau nu produce încasările așteptate în timpul dorit. La fel, alte măsuri fiscale precum impozitul pe venit sau accizele sunt prognozate să aducă venituri suplimentare, dar acestea depind de evoluția economică, de consum și de respectarea obligațiilor fiscale de către contribuabili.

În multe cazuri, veniturile brute, cum ar fi TVA sau impozitul pe venit, sunt echilibrate de sume defalcate care sunt transferate către alte instituții sau autorități locale. De exemplu, în cazul TVA-ului, guvernul anticipează încasări de 2,07 miliarde de lei, dar sumele defalcate (adică transferurile către autoritățile locale) depășesc veniturile încasate, rezultând într-un deficit de 555,4 milioane de lei per sold, o pătrime din cât speră autoritățile să încaseze în momentul calculelor „pe hârtie”.

Totodată, o altă problemă care apare se referă la faptul că unele surse de suplimentare a veniturilor, precum amnistia fiscală sau creșterile accizelor, sunt măsuri cu efect temporar, care nu aduc un flux constant de bani în buget. Iar aceste venituri sunt, de multe ori, folosite pentru a acoperi deficitele pe termen scurt, dar nu reușesc să echilibreze complet bugetul, ceea ce contribuie la decalajul observat între alocările mari și încasările reale.

Astfel, chiar dacă guvernul alocă sume mari pentru diverse proiecte și programe, acestea nu sunt întotdeauna însoțite de încasări rapide. Unele cheltuieli sunt deja angajate (cum ar fi proiectele cu finanțare din PNRR sau alte programe europene), dar colectarea sumelor aferente sau contribuțiile din partea UE pot întârzia, afectând fluxul de numerar. În acest context, în care multe dintre veniturile estimate sunt fie întârziate (cum este cazul amnistiei fiscale), fie contrabalansate de defalcări (cum se întâmplă cu TVA-ul și impozitul pe venit), guvernul rămâne în situație de a se împrumuta pentru a acoperi golurile financiare, de a finanța, practic, deficitul bugetar prin datorie publică.

Dacă decalajele între veniturile și cheltuielile statului persistă, iar datoria publică continuă să crească, sustenabilitatea fiscală a României poate fi pusă sub semnul întrebării.

Consiliul Fiscal a tras deja un semnal de alarmă

Potrivit opiniei Consiliului Fiscal, în contextul proiectului de rectificare bugetară, România are cel mai mare deficit de cont curent ca pondere în PIB între țările din Centrul și Estul Europei și nici nu este în zona euro, ceea ce implică risc valutar, citează Economica.net.

Piețele financiare pot „îngheța” din nou, din varii motive, iar țările care sunt prinse pe picior greșit (deficite mari) plătesc scump. România a mai trecut printr-un episod amar ca urmare a efectelor crizei financiare din 2008-2009.

Consiliul subliniază importanța corectării deficitelor bugetare mari, care ar putea catapulta datoria publică cu mult peste 60% din PIB. „Se observă o creștere alertă a investițiilor în prognoza nouă oficială, în ciuda unui rol diminuat al acestora la creșterea PIB. Creșterea importantă a consumului, sub impactul evoluțiilor salariilor și pensiilor, a determinat, concomitent, o lărgire a dezechilibrului extern. Creșterea economică din România nu este robustă întrucât se bizuie pe dezechilibre mari, interne și externe”, arată opinia Consiliului Fiscal.

Pe baza noilor date exprimate în rectificare, astfel, Consiliul Fiscal evaluează că deficitul bugetar cash va fi în jur de 8% din PIB în 2024, fiind în linie cu analiza din raportul său anual. Nu este exclus ca unele cheltuieli să fie diminuate mai mult și să consemnăm un deficit sensibil sub 8% din PIB. Pe de altă parte, o subestimare a riscurilor generate de cheltuieli în creștere rapidă poate conduce la un deficit semnificativ peste 8% din PIB.

„România riscă să capete o dependență de fondurile europene ce se poate dovedi periculoasă. Aceasta și pentru că PNRR are o viață limitată (până în august 2026), iar fondurile structurale și de coeziune vor intra într-o altă logică de alocare. În plus, PIB pe locuitor al României va ajunge la un nivel care nu o va mai îndreptăți să primească fonduri nete de amploarea ultimului deceniu (ca procent din PIB)”, se mai arată în documentul citat.

