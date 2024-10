Proiectul privind plafonarea adaosului comercial, respins de Camera de comerț Româno-Germană: Scade atractivitatea României în ochii investitorilor

Membrii Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane (AHK România) nu sunt de acord cu propunerea Ministrului Agriculturii, care își dorește plafonarea adaosului comercial pentru toate produsele agricole și alimentare. Efectele ar fi unele devastatoare, iar oamenii nu vor mai fi atrași de produsele românești, susțin experții.

Ministrul Agriculturii Florin Barbu vrea să dea o ordonanță de urgență prin care să extindă plafonarea adaosului comercial. Cei mai mulți experți din domeniu nu sunt de acord cu noua măsură, care ar aduce un dezechilibru uriaș pe piață. Inlcusiv Federaţia Romalimenta şi Asociaţia Marilor Reţele Comerciale din România au contestat propunerea.

Momentan, nu se știe când va intra în vigoare proiectul, însă Ministrul Agriculturii a spus că își dorește să aibă discuții săptămâna următoare cu cei din industria alimentară.

„Am văzut un draft de ordonanţă care circulă prin media. Eu nu pot să vă spun acum procente, am văzut între 5 şi 50%. Actul normativ care va merge în Guvernul României este cel care va fi postat în transparenţă pe site-ul Ministerului Agriculturii. Mai mult de atât, aştept marţi la discuţii industria alimentară din România. Am avut o primă discuţie, dar îi aştept şi săptămâna viitoare. Nu vreau să ne grăbim să luăm decizii pripite. (...) Nu vreau să mă grăbesc, vreau să am un dialog corect, aşa cum l-am avut, atât cu procesatorii din România, cât şi cu zona de retail din România”, a declarat joi Florin Barbu.

Cum va afecta măsura economia din România

Camera de Comerț Româno-Germană a reacționat asupra măsurii printr-o scrisoare deschisă trimisă Guvernului României. Acolo, reprezentanții au vorbit despre impactul pe care l-ar putea avea plafonarea pentru țara noastră.

„Daunele unor astfel de măsuri vor fi enorme pentru investitorii actuali și viitori, scăzând semnificativ atractivitatea României în ochii investitorilor”, a declarat Andreas Lier, președintele AHK România.

Mai mult, aceștia spun că lanţul de aprovizionare va fi blocat, iar climatul investițional va avea de suferit.

“În condiţiile unei astfel de instabilităţi legislative şi a lipsei de predictibilitate, există un risc real ca multe companii să se retragă sau să se reorienteze către pieţele vecine”, a avertizat, la rândul său, Sebastian Metz, director general AHK România.

Nu în ultimul rând, membrii au îndemnat Guvernul să renunţe la acest proiect de ordonanţă și l-au rugat pe prim-ministru să aibă un dialog cu ei, în privința găsirii unor soluţii alternative.

