Motivele pentru care românii din străinătate revin în țară. Cu cât a crescut nivelul de trai în România

România a înregistrat un nou record în ceea ce privește PIB per capita la paritatea puterii de cumpărare, atingând 80% din media Uniunii Europene. Astfel, a depășit alte șapte țări europene, conform ultimelor date Eurostat.

Anul trecut, PIB-ul României a depășit 1.600 de miliarde de lei, o creștere de 250% comparativ cu acum 10 ani, când valoarea era de 650 de miliarde de lei. „Este un progres semnificativ, care face din România o campioană europeană a ritmului de dezvoltare”, indică analiza raportului, potrivit România TV.

În ceea ce privește bunăstarea materială a gospodăriilor, România se situează la 89%, depășind Polonia, care este la 86%. Creșterea economică susținută a fost impulsionată de investițiile publice și măsurile sociale implementate de guvern. Un exemplu relevant este creșterea constantă a salariului mediu net, care a depășit 1.000 de euro în ultimele luni.

În pofida deficitului și a inflației, România pare să înregistreze o creștere a nivelului de trai

Majorarea veniturilor și îmbunătățirea condițiilor economice au avut ca efect direct creșterea nivelului de trai, determinând o inversare a fenomenului migrației. Potrivit datelor, numărul românilor care se întorc acasă din Occident îl depășește pe cel al persoanelor care aleg să plece în străinătate. Rareș Achiriloaie, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, a confirmat această tendință, declarând: „Foarte multe familii s-au întors în România, au văzut că pot să își câștige existența și aici”, relevă sursa citată.

Conform datelor ANPDCA, numărul familiilor plecate în străinătate a scăzut cu 15% în 2023 față de 2021, iar peste 18.000 de copii întorși cu părinții din străinătate au fost înscriși în sistemul de învățământ românesc în 2023 și 2024, conform Ministerului Educației.

Românii încep să se întoarcă în țară

Un alt semn al întoarcerii românilor acasă este creșterea numărului de relocări, confirmată de firmele de curierat, care au raportat o creștere a comenzilor pentru transporturi mari, cum ar fi mobilă.

„În acest an am avut cea mai mare creștere, undeva la 15-20 de relocări pe lună. În ultima lună am avut minim 10 relocări din Germania sau Austria către România”, a declarat Mihai Nistorescu, reprezentantul unei firme de transport, pentru Știrile ProTV.

Conform datelor Institutului Național de Statistică (INS), România a înregistrat o creștere a populației cu aproape 10.000 de persoane în 2023, fenomenul de imigrare fiind principalul motiv. Deși unii români continuă să plece, soldul migrației internaționale a fost pozitiv, cu un excedent de peste 82.000 de persoane care s-au întors acasă.

Potrivit Eurostat, consumul mediu pe cap de locuitor în România a atins 89% din media europeană, depășind țări precum Spania, Portugalia, Grecia și Turcia. România a înregistrat a doua cea mai mare creștere din Europa la acest capitol, cu un avans de 4% față de 2022, fiind devansată doar de Turcia, care a înregistrat o creștere de 6%.

