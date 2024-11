Economist: Victoria lui Trump ar putea revigora economia mondială. Ce trebuie să facă România pentru a-și securiza relația cu SUA

Analistul economic Adrian Negrescu consideră că victoria lui Donald Trump ar putea revigora economia mondială, iar în privinţa celei americane, „este cert că această victorie va însemna o nesperată gură de oxigen”. „Politici comerciale mai protecţioniste” ar putea consolida dolarul „ca monedă de refugiu”, în detrimentul euro şi al lirei sterline, care „e de aşteptat să slăbească în faţa monedei americane”. În acest context, România trebuie să atragă investitorii americani „cu facilităţi fiscale, cu oportunităţi concrete de investiţii greenfield în România”, consideră specialistul.

„Donald Trump a promis, în campania electorală, că „va pune capăt inflaţiei şi va face America din nou accesibilă pentru business”. Rămâne de văzut dacă va reuşi Trump, dincolo de vorbe, să facă cu adevărat ce a promis. Cert este că, pentru economia americană, victoria lui Trump va însemna o nesperată gură de oxigen, în condiţiile în care noul preşedinte a clamat în dese rânduri că interesele americane trebuie să se afle în prim-plan”, a declarat, miercuri, pentru News.ro analistul Adrian Negrescu, după anunţul lui Trump, care şi-a revendicat victoria în alegerile din SUA, în detrimentul Kamalei Harris.

Cum ar putea crește economia SUA pe termen scurt

Potrivit analistului, reducerea reglementărilor, în special în sectoarele financiar şi energetic, ar putea stimula creşterea economică pe termen scurt, ceea ce ar putea, de asemenea, consolida dolarul, ştiut fiind că republicanii favorizează, de obicei, scăderea impozitelor şi reducerea cheltuielilor publice.

„Astfel de politici ar putea duce la deficite bugetare mai mici şi la o potenţială întărire a dolarului. Nu este exclus, de asemenea, judecând după ce a spus Trump în campanie, să asistăm la scăderi potenţiale ale ratelor impozitului pe profit, care ar putea fi considerate pozitive pentru creşterea economică din SUA şi ar putea exercita o anumită presiune ascendentă asupra dolarului”, a explicat Negrescu.

„E de aşteptat ca euro să slăbească în faţa dolarului, ca şi lira sterlină”

El a completat spunând că e de aşteptat ca noua administraţie republicană „să urmeze politici comerciale mai protecţioniste”, ceea ce „ar spori tensiunile comerciale, dar ar putea consolida dolarul ca monedă de refugiu”, iar astfel America ar avea avea de câştigat.

„Totodată, este probabil ca Trump să încerce să influenţeze şi politica dobânzilor. Istoria ne-a demonstrat că administraţiile republicane tradiţionale au favorizat politici care ar putea conduce la o politică monetară mai strictă, ducând la creşterea ratelor dobânzilor şi, implicit, ar putea consolida dolarul. În condiţiile în care noul preşedinte va miza pe toate aceste măsuri, este de aşteptat ca euro să slăbească în faţa dolarului, la fel ca şi lira sterlină. O politică comercială americană mai protecţionistă ar putea crea incertitudine în relaţiile comerciale dintre Regatul Unit şi SUA, ceea ce ar putea exercita presiuni asupra lirei sterline”, a explicat Negrescu.

Analistul consideră că un „focus mult mai puternic” pe interesul american ar putea afecta şi comerţul global, relaţiile comerciale la nivel internaţional.

„Dacă o administraţie republicană îşi urmează politicile comerciale tradiţionale, mai protecţioniste, monedele pieţelor emergente ar putea slăbi în raport cu dolarul american. Creşterea ratelor dobânzilor din SUA ar putea, de asemenea, să reducă atractivitatea monedelor cu randament mai ridicat de pe pieţele emergente”, a declarat Adrian Negrescu.

Ce trebuie să facă Europa și unde se plasează România vizavi de SUA

În acest context, Europa trebuie, în primul rând, să încerce „să îşi apere mai puternic interesele comerciale”, „să anticipeze fluctuaţiile bursiere şi valutare potenţiale” şi „să îşi adapteze politicile de reglementare”.

„Asta deoarece acestea ar putea avea un impact asupra lanţurilor de aprovizionare, a operaţiunilor internaţionale şi a strategiei generale de afaceri”, a explicat Negrescu.

„Relaţiile comerciale ale României cu SUA sunt sub potenţial”

Analistul economic a spus, în privinţa României, că ţara noastră trebuie, în primul rând, „să îşi consolideze parteneriatul strategic cu Washington-ul, mai ales în zona de securitate şi investiţii strategice”.

„În plus, să sperăm că noua putere de la Bucureşti va reuşi să construiască o platformă de business menită să atragă investitorii americani cu facilităţi fiscale, cu oportunităţi concrete de investiţii greenfield în România. Relaţiile noastre comerciale cu SUA sunt sub potenţial – avem schimburi economice de 5-6 miliarde de euro, în condiţiile în care Polonia are 20 de miliarde de dolari. Nu mai vorbim de investiţiile de miliarde de dolari pe care americanii le-au făcut în această ţară, dar şi în Cehia şi Slovacia. Altfel spus, să acţionăm activ, să mizăm pe uriaşa oportunitate generată de procesul de reconstrucţie a Ucrainei şi să încercăm să punem la masă investitorii români cu cei americani”, a conchis Adrian Negrescu.

Donald Trump şi-a revendicat victoria la alegerile din SUA, după ce a câştigat în Carolina de Nord, Georgia şi Pennsylvania, trei state-cheie. Republicanii au obţinut controlul Senatului.

