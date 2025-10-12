Nou record absolut pentru datoria globală. Suma fabuloasă cu care a crescut la jumătatea anului 2025, din cauza devalorizării dolarului american

Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 14:27
246 citiri
Nou record absolut pentru datoria globală. Suma fabuloasă cu care a crescut la jumătatea anului 2025, din cauza devalorizării dolarului american
Datoria globală a atins un nou record de 337,7 mii de miliarde de dolari la sfârșitul celui de-al doilea trimestru. FOTO: Pexels

Datoria globală a atins un nou record de 337,7 mii de miliarde de dolari la sfârșitul celui de-al doilea trimestru, pe fondul relaxării condițiilor financiare internaționale, a devalorizării graduale a dolarului american, dar și din cauza unei politici mai permisive adoptate de marile bănci centrale.

Institutul pentru Finanțe Internaționale (IIF), asociația globală a industriei serviciilor financiare, a relatat prin intermediul unui raport publicat recent, citat de Reuters, că suma totală menționată mai sus este cu peste 21 de mii de miliarde de dolari mai ridicată față de prima jumătate a anului. Agenția de știri a menționat și că China, Franța, Statele Unite, Germania, Marea Britanie și Japonia au înregistrat cele mai mari creșteri ale datoriilor exprimate în dolari, deși o parte din avans s-a datorat deprecierii monedei americane. Potrivit IIF, dolarul s-a depreciat cu 9,75% de la începutul anului față de un coș de valute ale principalilor parteneri comerciali.

Analizând raportul datorie/PIB, de altfel un indicator al capacității de rambursare raportat la producția economică, cele mai puternice creșteri au fost înregistrate în Canada, China, Arabia Saudită și Polonia. În schimb, raportul a scăzut în Irlanda, Japonia și Norvegia.

La nivel global, datoria raportată la PIB a continuat să se reducă lent, situându-se puțin peste 324%. În piețele emergente însă, raportul a urcat la 242,4%, marcând un nou record, după o revizuire în scădere în cadrul raportului publicat anterior din mai de aceeași instituție. Sursa citată mai amintește că, în total, datoria țărilor emergente a crescut cu 3,4 mii de miliarde de dolari în trimestrul al doilea, ajungând la peste 109 mii de miliarde de dolari.

Analiștii IIF au tras un semnal de alarmă legat de datoria SUA, amintind că împrumuturile pe termen scurt reprezintă aproximativ 20% din datoria totală și 80% din emisiunile de titluri de trezorerie. Această dependență, avertizează IIF, ar putea spori presiunile politice asupra băncilor centrale pentru menținerea ratelor dobânzilor la un nivel scăzut, punând în pericol independența politicii monetare, relatează Reuters.

...citeste mai departe despre "Nou record absolut pentru datoria globală. Suma fabuloasă cu care a crescut la jumătatea anului 2025, din cauza devalorizării dolarului american" pe Ziare.com

Șefa FMI avertizează: „Incertitudinea este noua normalitate” în economia globală
Șefa FMI avertizează: „Incertitudinea este noua normalitate” în economia globală
Directoarea generală a Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva, a lansat un avertisment ferm privind riscurile tot mai mari care planează asupra economiei globale, cu doar câteva...
De ce a crescut brusc cursul euro-leu și cât de sus poate urca moneda unică? „Așa-zisele măsuri de reformă se reduc doar la creșteri de fiscalitate”
De ce a crescut brusc cursul euro-leu și cât de sus poate urca moneda unică? „Așa-zisele măsuri de reformă se reduc doar la creșteri de fiscalitate”
Cursul valutar leu-euro a intrat în ultima perioadă într-o curbă de ascensiune, în defavoarea monedei naționale, euro ajungând la cotația de 5.0963 lei, miercuri, 8 octombrie, în creștere...
#economie globala, #datorie, #datorie globala, #datorie SUA, #devalorizare dolar, #dolar american, #servicii financiare, #raport datorie pib, #curs valutar , #Stiri Macroeconomie

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Prăbușirea ”tigrului Europei”, zeci de mii de concedieri: Românii afectați de criză în acest stat vestic
  2. Orașul care a reușit să aducă la zi sistemul centralizat de termoficare. „Au făcut în 10 ani ce Bucureștiul nu reușește de treizeci” VIDEO
  3. Coaliția de guvernare discută scăderea cu 10% a salariilor. Care sunt angajații vizați de reducere
  4. De ce a crescut brusc cursul euro-leu și cât de sus poate urca moneda unică? „Așa-zisele măsuri de reformă se reduc doar la creșteri de fiscalitate”
  5. Luni se deschide o nouă conexiune de drum expres spre autostrada A1. Principalul beneficiar va fi un mare oraș din vestul României
  6. Reacția ministrului Finanțelor după decizia S&P privind ratingul de țară. „Direcția economică stabilă pe care o urmăm”
  7. Se mărește traseul autostrăzii Sibiu-Bacău. Motivele deciziei, comunicate de autorități
  8. Scade numărul de bugetari din România. Prima lună cu Bolojan premier a însemnat o reducere de ordinul zecilor de mii
  9. Trump lovește din nou China. Noi taxe vamale de 100% după o decizie a Beinjingului
  10. O nouă criză economică mondială bate la ușă. Bula speculativă care a speriat bancherii: „Efecte devastatoare, un impact similar cu cel din 2008”