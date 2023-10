România se compară economic cu Polonia, dar balanțele comerciale relevă o realitate dură

În rândul principalelor țări din Europa de Sud-Est, România și Bulgaria sunt singurele care au înregistrat balanțe comerciale negative în primele opt luni ale anului în curs.

De cealaltă parte, Cehia, Polonia, Slovacia și Ungaria au avut exporturi superioare importurilor realizate în aceeași perioadă.

Deși în scădere, deficitul comercial al României este suficient de mare pentru a plasa țara noastră între primele patru cele mai mari dezechilibre din Uniunea Europeană.

Polonia, excedent de 9 miliarde euro

România a avut, în perioada ianuarie - august 2023, un deficit comercial de 18,2 miliarde de euro, în scădere față de perioada similară a anului trecut, când importurile au depășit exporturile cu 22 de miliarde de euro.

Țara noastră a realizat în perioada amintită exporturi de 62,2 miliarde euro, cu 3% mai mari decât în intervalul de timp ianuarie-august 2022. Importurile au valorat 80,4 miliarde euro, cu 2% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Creșterea valorii exporturilor, coroborată cu ușoara scădere consemnată în dreptul importurilor au contribuit la diminuarea deficitului comercial.

Cu excepția Bulgariei, care a raportat un deficit comercial de 3,6 miliarde euro, țările din regiunea Europei de Sud Est, cu care se compară din punct de vedere economic România, sunt pe plus.

Astfel, Cehia a înregistrat în aceeași perioadă un excedent de 14,1 miliarde euro, Polonia: plus 9 miliarde euro, Slovacia: plus 2,8 miliarde euro, Ungaria: plus 2,5 miliarde euro.

Franța, cel mai mare deficit comercial

Cel mai mare deficit comercial din UE în perioada ianuarie – august 2023, în valori absolute, a înregistrat Franța - 90,3 miliarde euro, urmată de Spania – 27,4 miliarde euro și Grecia – 20,1 miliarde euro.

La polul opus, cele mai mari excedente au fost raportate de Germania: 131 miliarde euro, Olanda: 49,8 miliarde euro și Irlanda: 41 miliarde euro, potrivit Eurostat.

Exporturile țărilor din UE în afara spațiului comunitar au crescut cu 2% în perioada ianuarie-august 2023, ajungând la 1.690,7 miliarde euro, în timp ce importurile au înregistrat un declin de 13,6%, până la 1700,6 miliarde euro.

UE taie drastic importurile

În urma scăderii drastice a valorii importurilor, deficitul comercial al UE a fost de 9,8 miliarde euro, în comparație cu 311,4 miliarde de euro, în aceeași perioadă a anului trecut.

Reducerea drastică înregistrată în dreptul importurilor din spațiul extra-comunitar vine ca urmare a scăderii cu 76,6% a importurilor făcute de UE din Rusia, dar și a celor din Norvegia cu 22,9%, cu 15,4% a importurilor chinezești și cu 13,7% a celor provenite din Marea Britanie.

Evoluția în luna august este și mai drastică, în cazul UE: în timp ce exporturile în afara blocului comunitar au scăzut cu 4,1%, importurile realmente s-au prăbușit cu minus 27,8%, în comparație cu luna august 2022.

Prin urmare, UE a înregistrat în august 2023 un excedent comercial de 1,4 miliarde euro, în comparație cu deficitul de 66 miliarde euro raportat în august 2022.

Articol realizat cu sprijinul Risco.ro

