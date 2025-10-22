Comisia Europeană are un plan de reducere a prețurilor la energie pentru țările membre. Cum ar trebui folosită piața unică pentru a concura cu țările non-UE

Comisia Europeană a anunțat un plan de a-și intensifica efortul de a reduce prețurile la energie și de a sprijini consumatorii industriali și casnici, în contextul în care prețurile în Europa sunt încă vizibil ridicate față de concurenții non-UE, ceea ce afectează direct competitivitatea principalilor actori industriali, economia în general, precum și calitatea vieții cetățenilor.

„Am luat măsuri pentru a reduce prețurile la energie încă din prima zi, în special prin Planul de acțiune privind energia la prețuri accesibile, care începe să își arate efectele pe teren. Cu toate acestea, prețurile rămân prea mari în comparație cu principalii noștri concurenți. Cetățenii și întreprinderile noastre, în special industriile mari consumatoare de energie, au nevoie de ajutor rapid. Este responsabilitatea noastră comună, împreună cu statele membre, să intensificăm jocul și să oferim rapid soluții concrete″, a declarat comisarul UE pentru energie și locuințe, Dan Jørgensen, referindu-se la cele 7 acțiuni specifice cuprinse în Planul de acțiune privind energia al Comisiei Europene.

Ce presupune planul UE pentru reducerea prețurilor la energie

Potrivit Profit.ro, Comisia îndeamnă statele membre să utilizeze pe deplin cadrul consolidat privind ajutoarele de stat (CISAF), în contextul în care acestea pavează calea către sprijinirea industriilor mari consumatoare de energie, prin reducerea prețurilor și sprijinirea decarbonizării acestora.

Totodată, Comisia îndeamnă statele membre să maximizeze utilizarea fondurilor de coeziune ale UE în cadrul noului cadru de evaluare la jumătatea perioadei, pentru a investi în rețelele naționale și în capacitatea de stocare. ″Statele membre ar trebui, de asemenea, să încurajeze actorii industriali să colaboreze cu principalii actori financiari, cum ar fi Banca Europeană de Investiții și băncile naționale de promovare, cu privire la oportunitățile financiare și mecanismele de reducere a riscurilor care pot aduce beneficii industriei, în special contractele de achiziție de energie electrică. Ca exemplu-cheie, Comisia și BEI au lansat recent un program-pilot în valoare de 500 de milioane euro pentru a sprijini adoptarea mai multor contracte corporative de achiziție de energie electrică (PPA)″, se mai arată în comunicatul Comisiei Europene.

Ads

Potrivit Bruxelles-ului, autorizarea este încă un proces lent și împiedică dezvoltarea surselor regenerabile de energie, a stocării și a rețelelor, Directiva revizuită privind energia din surse regenerabile având aici un rol important în accelerarea tranziției către o energie verde, dar și accesibilă la nivel de preț. „Interconexiunile transfrontaliere și rețelele naționale sunt esențiale pentru a se asigura că toată lumea primește energie electrică la cel mai bun cost posibil. Statele membre trebuie să își intensifice eforturile în prezent pentru a îmbunătăți interconexiunile cu vecinii lor. Pentru a le sprijini în acest demers, Comisia va prezenta în curând noi măsuri în cadrul pachetului privind rețelele și va prezenta inițiativa privind autostrăzile energetice anunțată de președinta von der Leyen în discursul său privind starea Uniunii 2025 pentru a aborda 8 blocaje-cheie din cadrul uniunii noastre energetice″, mai spune Comisia.

Planul Comisiei aduce din nou în discuție extinderea utilizării pieței unice pentru a obține cele mai bune oferte de aprovizionare posibile. „În cele din urmă, un alt factor-cheie care menține prețurile la energie la un nivel ridicat în Europa se referă la impozitare, în special pentru energia electrică. Impozitele pot reprezenta până la o treime din factura la energie. Reducerea acestora poate aduce o schimbare reală și imediată, în special pentru industriile mari consumatoare de energie și pentru consumatorii vulnerabili. Comisia va emite în curând recomandări și va prezenta asistență suplimentară privind reducerea impozitării facturilor la energie″, se mai afirmă în comunicat.

Ads

...citeste mai departe despre "Comisia Europeană are un plan de reducere a prețurilor la energie pentru țările membre. Cum ar trebui folosită piața unică pentru a concura cu țările non-UE" pe Ziare.com

Ads

Ți-a plăcut articolul? Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent Susține proiectul Business24.ro