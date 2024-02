Lipsa transparentei afecteaza China mai presus de pierderile de la bursa

Actiunile de pe piata din China s-au prabusit ca valoare si au pierdut 7.000 de milioane de dolari, iar economistii se lupta sa le puna în perspectiva. Una dintre directii ar putea fi faptul ca, din 2021, piata chineza a pierdut o valoare identical cu produsul intern brut combinat al Japoniei și Frantei. Dar nu asta e vestea cea proasta

O analiza din Forbes releva insa probleme si mai adanci decat cele economice, iar economia chineza pare adancita in ele, pe fondul unei strategii care va distruge tara, pe model romanesc, respectand proportiile, si descris de Risco.ro.

Referinta aici nu este la adancirea deflatiei chineze în cel mai rapid ritm din ultimele decenii, nici macar potential transformare a tarii in China Evergrande, dezvoltator gigant intrat in faliment, ci mai degraba dimensiunea faptului ca oamenii presedintelui Xi Jinping par sa poarte un razboi impotriva vestilor proaste.

Ministerul Securitatii de Stat chinez a declarat clar ca Beijingul este în cautarea celor care difuzeaza opinii negative asupra perspectivelor economice si de piata ale Chinei. Acest avertisment înfiorator de a nu „denigra economia Chinei” prin „povestiri false” ridica întrebari îngrijoratoare pe masura ce influenaa Chinei creste.

În ianuarie, Bloomberg a raportat ca Citigroup îsi descurajeaza bancherii privati sa discute despre moneda Chinei sau despre strategiile de acoperire a yuanului atunci cand viziteaza continental asiatic. Recent, presedintele chinez, Xi, a reinviat cascadoria „articolului 23” pe care Partidul Comunist incearca sa o impuna Hong Kong-ului de doua decenii.

Această lege vag este menita sa aduca un oras considerat candva Londra Asiei in concordanta cu restrictiile Chinei privind informatiile considerate periculoase pentru stat. Se bazeaza pe schimbarile majore pe care China le-a impus Hong Kong-ului in 2020, în urma protestelor pe scara larga cu un an mai devreme.

Legea se concentreaza pe cinci infractiuni: tradare, insurectie, spionaj, activitati distructive care pun in pericol securitatea nationala si interferenta externa. Ceea ce constituie fiecare infractiune este o intrebare deschisa, si este aiuritor daca lucrezi pentru o banca de investitii straina, un distribuitor de stiri, o companie de consultanta sau o platforma de internet.

China are probleme, dar sunt ascunse

Daca esti un economist convins ca economia Chinei are probleme, intrebarea e daca indraznesti sa scrii acest lucru intr-un raport sau intr-un discurs? Daca credeti ca o companie continentala pregateste investitii, cum avertizati investitorii fara a risca o vizita a autoritatilor? Sau, daca un strateg simte ca un anumit dezvoltator imobiliar continental ar putea fi in stare de faliment in curand, semnalati public aceste preocupari?

Toate aceste scenarii ar putea fi mai putin ipotetice peste un an, avand in vedere evenimentele din ultimele sase saptamani.

In decembrie, de exemplu, site-ul de microblogging Weibo Corp. le-a cerut unor utilizatori sa nu vorbeasca rau de economia in postari. Utilizatorii sunt incurajati sa nu foloseasca „diverse clisee menite sa submineze economia Chinei” sau „incercarea de a limita si suprima China in mod strategic”.

In ultimele saptamani, comentariile unor economisti si jurnalisti proeminenti au fost eliminate din spatiul cibernetic. Asta, intr-un moment in care echipa lui Xi lucreaza pentru a scoate in evidenta opinii optimiste asupra economiei, sectorului imobiliar si bursei.

Acestea nu sunt actiunile unui guvern puternic si increzator. Sunt actiunile oficialilor care stiu ca pietele lor de capital nu sunt pregatite pentru ora de prima audienta la nivel mondial. Daca China spera sa inverseze fluxurile de iesiri de mii de milioane de dolari pe care economia le-a suferit din 2021, ar trebui sa mearga in sens invers si sa sporeasca transparenta. Sa lase stirile, bune sau rele, sa iasa la iveala.

In China, speranta pentru practici mai bune de rating al creditelor, mecanisme mai clare de supraveghere a pietei si un univers media imputernicit sa controleze ineficientele, riscurile purulente sau abuzurile nu se produc, iar acest lucru creeaza o deconectare destul de mare intre economia pe care Xi crede ca a construit-o si cea cu care se confrunta investitorii globali.

Din nou, inchiderea usii pe care intra informatii reale pentru investitori nu este actiunea unui guvern sigur de sine, confortabil cu economia sa in 2024. Vestea buna va fi atunci cand cercul interior al lui Xi va fi suficient de increzator pentru a lasa sa curga vestile proaste.

