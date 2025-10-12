Un expert de la Moscova îl avertizează pe Putin: Rusia nu mai poate susține războiul dintr-un motiv simplu VIDEO

Un expert rus avertizează că Rusia nu mai poate susține războiul FOTO: X@drewg1971

Războiul Moscovei din Ucraina de peste 1.300 de zile a coborât Rusia pe locul 11 în topul mondial al țărilor bogate, din punct de vedere al produsului intern brut (PIB) în 2024. Acum, un expert rus îl avertizează pe Putin: Rusia nu mai poate susține războiul dintr-un motiv simplu: economia țării a devenit prea slabă.

Creșterea economică a Rusiei ar putea fi prea slabă pentru a susține cheltuielile sociale și de apărare, a atenționat Alexander Shokhin, șeful Uniunii Industriașilor și Antreprenorilor din Rusia, un lider de rang înalt din domeniul afacerilor, potrivit Business Insider.

Economia Rusiei încetinește, ceea ce ridică îngrijorări cu privire la finanțarea cheltuielilor sociale și de apărare. Sancțiunile occidentale și cheltuielile militare în creștere îi afectează creșterea și stabilitatea. Moscova planifică creșteri de impozite pentru a ajuta la finanțarea efortului de război din Ucraina.

„Mi se pare că, într-adevăr, această răcire sau „aterizare ușoară controlată” nu este foarte ușoară și nici foarte controlată”, a declarat marți Alexander Shokhin, președintele Uniunii Industriașilor și Antreprenorilor din Rusia, pentru canalul de televiziune Rossiya 24.

Shokhin a afirmat că, la începutul anului, oficialii au presupus că Rusia avea nevoie de o creștere anuală de cel puțin 2% pentru a acoperi cheltuielile de apărare, securitate, sociale și investiții. Însă acum se preconizează că creșterea va fi cu mult sub acest obiectiv.

Ads

El a afirmat că Rusia ar fi „norocoasă” dacă ar înregistra o creștere a PIB-ului de puțin peste 1% până la sfârșitul anului 2025 și de 1,3% în 2026. Banca centrală a Rusiei a prognozat o creștere a PIB-ului de 1,0% până la 2,0% pentru 2025, cu mult sub creșterea de 4,3% a PIB-ului Rusiei în 2024.

Între timp, analiștii chestionați de agenția de știri Interfax se așteaptă ca creșterea economică a Rusiei să fie de 1,1% în acest an, în scădere față de prognoza lor din august de 1,4%.

Economia Rusiei, în cădere liberă

„Este fără îndoială un nivel scăzut. Prin urmare, este foarte important ca această perioadă de răcire sau contracție controlată, sau „aterizare ușoară controlată”, să nu se prelungească, deoarece este deja necesară o revenire”, a spus Shokhin.

De când invazia pe scară largă a Ucrainei a declanșat sancțiuni occidentale drastice, Rusia și-a menținut economia pe linia de plutire prin cheltuieli masive pentru apărare și venituri din exporturile de petrol și gaze. Aceste cheltuieli au menținut fabricile ocupate și au susținut producția, dar cu un cost.

Ads

Economia Rusiei a devenit atât de militarizată încât șeful băncii centrale a avertizat la sfârșitul anului 2023 că există riscul unei supraîncălziri. Pentru a răci cererea, banca centrală a majorat brusc ratele dobânzilor, o măsură care a frânat inflația, dar a încetinit și mai mult creșterea economică.

Shokhin a susținut că Rusia are nevoie de o rată de creștere de bază mai puternică și durabilă pentru a rămâne stabilă. „2% până la 2,5% este rata optimă de creștere economică pentru o economie care nu este supraîncălzită și care permite într-adevăr rezolvarea unei game largi de sarcini”, a spus Shokhin.

Luna trecută, președintele rus Vladimir Putin a declarat că intenționează să majoreze impozitele pentru cei bogați pentru a finanța războiul din Ucraina, care a început în februarie 2022.

„Creșterile de impozite confirmă faptul că Kremlinul se pregătește pentru o finanțare militară pe termen lung, pentru care consumatorii încep să plătească și pe care complexul militar-industrial continuă să prospere”, a scris Alexander Kolyandr, cercetător principal la Centrul pentru Analiza Politicilor Europene, într-un raport publicat luni.

Ads

...citeste mai departe despre "Un expert de la Moscova îl avertizează pe Putin: Rusia nu mai poate susține războiul dintr-un motiv simplu VIDEO " pe Ziare.com

Ads