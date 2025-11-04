Economia României oferă condiții mai prielnice pentru antreprenori decât alte țări UE

Rata de înființare a unor firme noi a fost în 2023, la nivelul Uniunii Europene, de 10,5%, în timp ce rata de dispariție a fost de 8,5%.

Rata de înființare a unor firme noi a fost în 2023, la nivelul Uniunii Europene, de 10,5%, în timp ce rata de dispariție a fost de 8,5%.

Cu alte cuvinte, în UE s-au deschis mai multe firme decât s-au închis. Datele variază însă foarte mult de la o țară la alta.

În România, în 2023 s-au deschis 126.537 firme și s-au închis 72.198 de întreprinderi, ceea ce se traduce într-un raport de 1,75 companii deschise la una închisă.

România, rata mare de înființare de noi firme

Uniunea Europeană avea în 2023 peste 33 de milioane de întreprinderi active, potrivit celor mai recente date statistice, scrie Risco.ro, citând Euronews.

În acel an au fost create 3,5 milioane de noi întreprinderi, în timp ce 2,8 milioane s-au închis.

Ratele de înființare de noi întreprinderi au variat însă de la 6,2% în Austria la 19,6% în Lituania.

Malta, Portugalia, Estonia și Franța au avut, de asemenea, rate de înființare de peste 14%.

La polul opus, pe lângă Austria, Danemarca, Italia, Suedia și Belgia, Germania și Grecia au înregistrat cele mai scăzute rate de înființare a afacerilor, toate sub 9%.

România a avut în 2023 o rată de înființare de noi firme de 12,4%, peste media europeană.

Semn de vitalitate economică

De cealaltă parte, ratele privind dispariția întreprinderilor au variat de la 2,6% în Ungaria la 27,5% în Estonia. Procentul a depășit, de asemenea, 15% în Irlanda, Bulgaria și Lituania.

Pe lângă Ungaria, Grecia, Olanda, Austria și Croația au raportat cele mai mici rate ale lichidării afacerilor.

România a raportat în 2023 o rată de lichidare a întreprinderilor de 7,1%, sub media europeană și inferioară ratei de înființare cu 5,3 puncte procentuale, în condițiile în care la nivelul Uniunii diferența este de doar 1,9 puncte procentuale.

Decalajul dintre ratele de înființare și cele de dispariție ale întreprinderilor este un indicator cheie al vitalității economice, reflectând cât de eficient se reînnoiesc economiile, arată specialiștii în economie.

România, între performere

Dintre cele 31 de țări pentru care este realizată statistica (Uniunea Europeană plus Norvegia, Islanda, Serbia și Macedonia de Nord), rata de dispariție a întreprinderilor a fost mai mare decât rata de înființare în opt.

Estonia a înregistrat cel mai mare decalaj negativ, cu o diferență de 13,2 puncte procentuale, ceea ce înseamnă că s-au închis aproape de două ori mai multe afaceri decât s-au deschis (23.544 față de 45.389).

Diferența a fost, de asemenea, de 5,8 puncte procentuale în Bulgaria și de 4,8 puncte procentuale în Irlanda.

Trebuie menționat că țările cu decalaje negative se confruntă de obicei cu provocări interconectate, atât de ordin economic, financiar cât și demografic.

În schimb, Malta a înregistrat cel mai mare decalaj pozitiv, cu 10,5 puncte procentuale. Aceasta înseamnă că s-au deschis de aproximativ 2,5 ori mai multe afaceri decât s-au închis (9.669 față de 3.726).

Diferența a fost, de asemenea, de peste 5 puncte procentuale în Croația, Ungaria, Letonia, Norvegia, Portugalia, România și Grecia.

