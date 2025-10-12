O superputere reînvie un obicei folosit de triburi, acum 8.000 de ani. Vinde mașini fără bani

Experții au descoperit dovezi care atestă un obicei comun din istorie, inventat acum 8.000 de ani de către triburile antice din Mesopotamia. Ulterior, practica s-a răspândit în America colonială și Europa. Acum, o superputere economică, China a reînviat folosirea trocului, ca mijloc de comerț.

Astfel, vechea artă a trocului revine în forță. China vinde mașini și subansamble contra metale în Iran, fără a mai cere bani. Produsele de la Beijing sunt schimbate pentru containere de cupru și zinc din Iran, pentru a alimenta vasta industrie din China, potrivit Bloomberg.

Comerțul mașini contra metale, descris de patru persoane care cunosc situația, oferă o perspectivă rară asupra modului în care un val fără precedent de sancțiuni occidentale a fragmentat sistemul comercial global și a stimulat o renaștere a vechii arte a trocului, inventat cândva de triburi, cu 8.000 de ani în urmă, în Mesopotamia.

Comerțul de troc se învârte în jurul unui grup de companii din provincia Anhui, inima industrială a Chinei - printre care Chery Automobile, producătorul auto care luna trecută a strâns 1,2 miliarde de dolari printr-o ofertă publică inițială în Hong Kong, și Tongling Nonferrous Metals Group Holdings, o companie lider în domeniul metalelor.

Acum, cel mai mare exportator de mașini chinezești în lume și a 11-a cea mai mare companie de vehicule pentru pasageri la nivel global, piesele auto Chery formează o verigă cheie într-o rețea comercială complexă, unde vehiculele au fost schimbate prin troc pentru metale și chiar nuci caju, pentru a evita dificultățile de plată create de un val tot mai mare de sancțiuni americane.

Producătorul auto nu face de fapt troc direct cu Iranul, ci vinde piese și tehnologie unei alte companii din provincia Anhui, care le asamblează în vehicule semi-demontate, care sunt trimise în Iran.

Iar sancțiunile SUA și europene împotriva Iranului se aplică în mod specific persoanelor și companiilor din aceste țări și oricui folosește monedele lor, ceea ce înseamnă că firmele chineze pot continua să facă afaceri acolo fără a încălca nicio sancțiune, atâta timp cât tranzacționează în riali sau yuani. Conform legislației chineze, comerțul cu Iranul rămâne legal.

Mașinile Chery au mare succes în Iran

De la înființarea sa în urmă cu trei decenii, Chery a devenit o poveste de succes pentru politica de comerț exterior a Beijingului în cadrul Inițiativei Belt and Road, desfășurând afaceri peste tot, din Iran și Cuba până în Rusia, unde din 2022 Chery a concurat cu Philip Morris pentru titlul de cea mai mare companie străină după venituri.

Și a transformat provincia sa natală, Anhui, în principalul producător de automobile din China în prima jumătate a anului 2025, îndeplinind obiectivul de a transforma orașul natal Wuhu în „Detroit-ul Chinei.”

Chery a intrat pentru prima dată pe piața iraniană în 2004, înființând o companie cu un partener local. Întreprinderea locală, numită Modiran Vehicle Manufacturing sau MVM, a devenit cea mai populară marcă auto străină din țară.

În ultimii ani, chiar dacă producătorii auto chinezi rivali au făcut progrese mari în tehnologia vehiculelor electrice și și-au intensificat propriile exporturi, Chery și-a menținut poziția de cel mai mare exportator de vehicule de pasageri de marcă chineză datorită flotei sale de mașini ieftine, alimentate cu benzină, care sunt mai accesibile decât ofertele rivalilor precum BYD Co. Anul trecut, 40% din vânzările sale au fost în afara Chinei. Grupul a raportat venituri anuale totale de 270 de miliarde de yuani (38 de miliarde de dolari) pentru 2024.

Timp de mulți ani, Iranul a fost cea mai importantă piață internațională a Chery. Până în 2016, țara a reprezentat mai mult de jumătate din vânzările sale internaționale, conform unui prospect de obligațiuni locale.

Comerțul de troc cu Iranul a început în urmă cu aproximativ șase sau șapte ani, potrivit unor persoane familiarizate cu aceste tranzacții. Schimbarea a coincis cu o escaladare bruscă a sancțiunilor americane împotriva Iranului în primul mandat prezidențial al lui Donald Trump.

