Ministrul Finanțelor amână sancțiunile pentru cei care nu folosesc e-Factura. Care este noua dată de începere a amenzilor

Ministerul Finanţelor propune extinderea cu două luni a perioadei în care nu se aplică sancţiuni pentru cei care nu folosesc e-Factura, iar ministrul Marcel Boloş anunţă că propunerea va fi adoptată în următoarea şedinţă de Guvern. „Nu am exclus că va fi nevoie de îmbunătăţiri, tocmai de aceea ne-am angajat să fim flexibili şi receptivi la feedback”, a transmis vineri, 22 martie, ministrul.

„Încă de la începutul implementării sistemului RO e-Factura am pus accent pe o colaborare strânsă şi transparentă cu antreprenorii. Nu am exclus că va fi nevoie de îmbunătăţiri, tocmai de aceea ne-am angajat să fim flexibili şi receptivi la feedback. Dovadă că reprezentanţii mediului de afaceri au participat la şedinţele noastre şi au venit cu propuneri valoroase, care s-au şi implementat de-a lungul timpului. O nouă decizie care reflectă acest angajament este că am propus extinderea cu 2 luni a perioadei în care nu se aplică sancţiuni pentru cei care nu folosesc sistemul. Am pus astăzi în consultare actul normativ care reglementează acest aspect, pentru a fi adoptat în următoarea şedinţă de Guvern”, a transmis, vineri, ministrul Finanţelor, Marcel Boloş.

Potrivit acestuia, cei care nu ţin cont de termenul-limită de 5 zile lucrătoare pentru transmiterea facturilor în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, vor fi sancţionaţi de la 1 iunie 2024.

„Este o prelungire solicitată de mediul de afaceri, pentru a permite persoanelor impozabile să îşi continue adaptarea procedurilor/sistemelor pentru transmiterea facturilor. Cu această ocazie, ţin să îi încurajez pe toţi cei care nu utilizează e-Factura să profite de timpul suplimentar pentru a se adapta la noile reglementări, care au intrat în vigoare încă de la 1 ianuarie”, a mai transmis Boloş.

Acesta precizează că s-au trimis îndrumări în SPV care cuprind paşii de făcut pentru utilizarea sistemului către toţi cei care nu au raportat facturi până acum.

