Luni, 29 Septembrie 2025, ora 14:36
Drumul expres care va lega Autostrada Moldovei de podul de la Brăila, mai aproape de realitate. „Un pas uriaș pentru infrastructura rutieră” VIDEO
Proiect drum Focșani - Brăila FOTO Facebook/Ciprian Șerban

Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, anunță luni, 29 septembrie, că drumul Expres Focșani-Brăila are constructor. Va avea 73,5 km și va fi realizat într-un singur lot – cel mai lung tronson de drum de mare viteză construit printr-un singur contract în România.

Aproape 900 de milioane de euro va costa proiectarea și execuția drumului expres care va lega Autostrada „Moldovei” A7 de podul peste Dunăre de la Brăila. Contractul a fost atribuit unei asocieri conduse de constructorul român UMB.

”Drumul Expres Focșani-Brăila are constructor! Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a atribuit contractul pentru realizarea Drumului Expres Focșani-Brăila către Asocierea SA&PE Construct – Spedition UMB – Tehnostrade – Arcada Company, cu o ofertă de 4,29 miliarde lei (fără TVA)”, transmite ministrul Transporturilor, într-o postare pe Facebook.

Drumul expres Focșani – Brăila va avea 73,5 km și va fi realizat într-un singur lot – cel mai lung tronson de drum de mare viteză construit printr-un singur contract în România.

Durata contractului este de 6 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție. Ciprian Șerban precizează că proiectul include: 57 de poduri și viaducte, 6 noduri rutiere (inclusiv legătura cu A7 și Podul de la Brăila), 2 parcări și un spațiu de servicii cu benzinărie și zonă de alimentație publică.

”Drumul expres va asigura conexiunea dintre Autostrada Moldovei (A7), Podul peste Dunăre de la Brăila, Drumul Expres Brăila–Galați, dar și legătura mai departe spre Tulcea și Constanța. Finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021–2027 și Bugetul de Stat”, mai anunță ministrul.

Șerban afirmă că este un pas uriaș pentru infrastructura rutieră din România și pentru dezvoltarea regiunii.

