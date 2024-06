Când va fi gata prima "dronă românească". Noi detalii oferite de ministrul Economiei

Tema de proiectare pentru "drona românească" ar urma să fie gata până la sfârșitul verii, a anunțat vineri, 21 iunie, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Oprea. Prototipul pentru dispozitiv ar putea fi gata până anul viitor, a declarat demnitarul, după finalizarea ședinței de Guvern.

Proiectul privind drona românească a fost anunțat la finalul lunii trecute de prim-ministrul Marcel Ciolacu, la Expoziția internațională Black Sea Defense and Aerospace (BSDA) 2024.

"Sunt convins (...) că n-o să treacă vara fără a avea deja tema de proiectare pentru drona românească gata. Trebuie să ai o temă de proiectare pe care poate putem să o facem noi la MEAT, să găsim finanțarea din fonduri europene. Îmi doresc, prin Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării. Sigur, toate schemele acestea sunt competitive. Trebuie ca cei care doresc și care pot să facă lucrul acesta – şi sunt astfel de institute în România, INCAS are proiecte, COMOTI are astfel de proiecte. Sunt companii private care au astfel de proiecte. Există această capacitate de a proiecta, de a cerceta și de a dezvolta astfel de drone în România", a spus ministrul Oprea, referindu-se la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială (INCAS) și la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI.

Ministrul a spus că are încredere că un prototip va putea fi gata anul viitor.

„Eu cred că da, cel puțin ca prototip, să știți că există mai multe drone astăzi în România, ca prototip și aeriene, românești, da, și aeriene și navale am văzut că au fost expuse la BSDA. Cu echipamente, cu softuri românești, cu inteligență, să spun românească, și cu echipamente de optoelectronică proiectate de către români. Sunt mai multe companii care au astfel de proiecte, de patente deja înregistrate”, a mai spus Oprea.

Demnitarul a detaliat faptul că mai mult de 10 instituții lucrează la un proiect de dronă pentru uz în agricultură.

