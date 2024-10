Carnea nu se scumpeste de Sarbatori

Pretul preparatelor din carne nu va creste incepand de aceasta luna, ci abia din februarie 2010, anunta reprezentantii ARC si ai sinducatelor din industria alimentara.

"Procesatorii nu intentioneaza scumpiri in luna decembrie. Dimpotriva, pe fondul crizei, asteptam, totusi, o revigorare a vanzarilor inaintea sarbatorilor si suntem interesati ca mezelurile sa fie la preturi accesibile romanilor care si-au vazut in acest an puternic afectata modesta putere de cumparare", a declarat Mihai Visan, directorul executiv al Asociatiei Romane a Carnii (ARC), pentru Gardianul.

Visan a mai declarat ca importurile depasesc oricum productia Romaniei de carne, cel putin in cazul carnii de porc, motiv pentru care scumpirile anuntate de producatori sunt puse sub semnul intrebarii, cu atat mai mult cu cat orice scumpire ar deveni foarte riscanta, in contextul crizei finanicare.



Declaratia lui Visan vine dupa ce, in ultimle zile, producatorii authtoni de carne au anuntat un val de majorari cu 20%-50% a preturilor la carnea de pui, de porc, oaie si vita, ca urmare a eliminarii subventiilor, precum si a deprecierii monedei nationale in raport cu euro.



"In mod normal nu exista motive pentru cresterea preturilor la alimente in decembrie, iar in ianuarie vor mai fi stocuri.

Astfel, efectele negative se vor rasfrange asupra populatiei din februarie, cand carnea de pasare, cea de porc si produsele derivate, legumele si fructele aduse din import, precum si produsele din materii prime importate se vor scumpi", a declarat recent si Dragos Frumosu, Federatiei Sindicatelor din Industria Alimentara (FSIA), precizand ca scumpirile vor fi simtite de consumatori abia in luna februarie 2009.

