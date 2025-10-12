Capcane ale tarifelor vamale impuse de Donald Trump pentru Uniunea Europeană. Industria UE, în impas

Capcane ale tarifelor vamale impuse de Donald Trump pentru Uniunea Europeană. Industria UE, în impas
În iunie, administrația americană a impus tarife vamale de 50% asupra oțelului și aluminiului din UE importate în SUA

Noile tarife americane pentru oțel și aluminiu, menite să determine originea oțelului și aluminiului în produsele importate din Uniunea Europeană, creează un cost suplimentar pe lângă tarifele de bază impuse de SUA.

Reprezentanții industriei europene reclamă faptul că, dincolo de creșterea costurilor pentru produsele industriale europene, tarifele impuse de Donald Trump vin cu capcane ascunse, care le îngreunează foarte mult activitatea.

Asta în condițiile în care industria blocului comunitar se află deja în urma principalilor concurenți la capitolul competitivitate, din cauza costurilor ridicate aduse de prețurile energiei.

Taxe greu de calculat

”Determinarea originii exacte a oțelului sau aluminiului în conformitate cu regula «topire și turnare» este extrem de complexă și necesită adesea cooperarea între mai mulți furnizori, mulți dintre aceștia putând să nu dețină aceste informații”, a declarat un purtător de cuvânt al Asociației Producătorilor Europeni de Automobile (ACEA) pentru Euronews, potrivit Risco.ro.

”Situația se complică și mai mult atunci când o singură piesă se încadrează simultan în mai multe categorii tarifare, cum ar fi oțelul, aluminiul și cuprul.”, a adăugat sursa citată.

În iunie, administrația americană a impus tarife vamale de 50% asupra oțelului și aluminiului din UE importate în SUA. Și a mers mai departe în august, adăugând 407 categorii suplimentare de produse, cum ar fi stingătoare, utilaje, turbine eoliene sau materiale de construcții care conțin sau sunt construite din aluminiu sau oțel.

Impact financiar substanțial pentru industria auto

”Deși majoritatea produselor specifice sectorului auto rămân în afara domeniului de aplicare, multe materiale generice esențiale pentru producția de automobile sunt acum afectate”, a declarat purtătorul de cuvânt al ACEA.

Unele companii auto se confruntă deja cu un impact financiar ”substanțial”, potrivit lobby-ului care consolidează încă cifrele privind consecințele pentru sector.

În conformitate cu acordul comercial UE-SUA încheiat în august, mașinile din UE sunt deja afectate de tarife americane de 15%.

Identificarea originii produselor este o adevărată bătaie de cap pentru industrii, care se plâng de sarcina administrativă și de costurile asociate.

Presiune semnificativă pe sectorul industrial

”Aceste tarife pun o presiune semnificativă asupra sectorului mașinilor-unelte, crescând costurile și incertitudinea pentru exportatorii europeni, creând sarcini administrative suplimentare legate de cerințele de declarare a originii oțelului”, a precizat și CECIMO, asociația europeană a tehnologiilor de fabricație, într-un comunicat.

UE nu a obținut scutiri de tarife pentru oțelul și aluminiul care sosesc în SUA în cadrul acordului comercial încheiat în iulie, dar speră în continuare să convină asupra unor contingente tarifare cu administrația SUA, ceea ce ar ușura povara pentru exporturile UE.

Acordul comercial UE-SUA a fost încheiat pe 27 iulie 2025 între Donald Trump și Ursula von der Leyen.

