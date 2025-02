Davos: Bancile sunt de acord sa plateasca mai multe taxe

Bancherii au acceptat sa plateasca taxe in plus, in urma discutiilor din cadrul Forumului Economic Mondial, ce s-a incheiat duminica, in Davos, Elvetia.

De asemenea, marile banci prezente la Davos au cazut de acord asupra nevoii unei reglementari mai dure in domeniul financiar-bancar.



"Am reusit sa ne intelegem asupra mai multor aspecte. Liderii din domeniul afacerilor, politicii si autoritatilor de reglementare au purtat un dialog mai fructuos decat oricand altcandva", a declarat directorul executiv al Deutsche Bank, Josef Ackermann, citat de Bloomberg.



La intalniri au luat parte si reprezentanti ai Bank of America, HSBC Holdings, Standard Chartered si JPMorgan Chase, printre altii, unul dintre punctele de discutii fiind bancile considerate prea mari pentru a intra in faliment.



Potrivit lui Bod Diamond, presedintele Barclays, s-a cazut de acord si in privinta unei taxe suplimentare impuse bancilor, ceea ce ar insemna ca acestea sa contribuie cu sute de miliarde de dolari la bugetele statului, pe o perioada de mai multi ani.



"Cred ca fiecare tara din G20 ar trebui sa aiba un fel de sistem de asigurare care ar putea acoperi costurile unui eventual faliment masiv in viitor", a spus Diamond, pentru Financial Times.



Presedintele american, Barack Obama, a fost primul lider care a anuntat ca va impune un nou impozit bancilor, fiind dezaprobat de bancherii din intreaga lume. Insa, in urma discutiilor din Davos, reprezentantii sistemului financiar-bancar au aprobat ideea. Obama spera ca, din taxele respective, sa aduca 90 de miliarde de dolari la bugetul statului, ceea ce va ajuta la recuperarea banilor investiti de stat pentru salvarea bancilor, in timpul crizei.



Pe de alta parte, unii cred ca si bancile mici, interconectate, pot produce aceleasi efecte negative precum cele mari.

Ads

"Institutiile mari isi pot folosi marimea pentru a-si diversifica riscurile", a declarat John Sununu, un fost senator american, in prezent manager in cadrul ConvergEx Holdings, detinuta de Bank of New York Mellon.



Duncan Niederauer, director executiv al bursei din New York a declarat ca este prima data cand ambele parti, bancherii si autoritatile, au discutat si solutii.

"Au existat sugestii practice. Acum, este responsabilitatea tuturor sa le produca rezultate tangibile", a spus Niederauer.



In cadrul intalnirii, desfasurata cu usile inchise, s-a discutat si despre infiintarea unei agentii care sa gestioneze falimentele bancare la nivel global, dar si despre tipurile de taxe care ar putea fi impuse bancilor.



Potrivit lui Mario Draghi, seful Agentiei de Stabilitate Financiara din SUA, o astfel de agentie ar avea resursele financiare si competenta sa gestioneze falimentele intr-un mod mult mai eficient, relateaza Reuters. Insa, alti participanti, cred ca o astfel de institutie ar afecta suveranitatea nationala.



De asemenea, presedintele FMI, Dominique Strauss-Kahn, a cerut grabirea adoptarii noilor reguli privind capitalul, iar presedintele Bancii Centrale Europene, Jean-Claude Trichet, a avertizat ca, daca nu va exista un set de reguli coordonate la nivel mondial, riscam o adevarata "catastrofa".

Ads