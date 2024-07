Ministrul Cercetării, după întâlnirea cu partenerii saudiți: ”Datele sunt petrolul zilei de mâine”

Ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării a afirmat, luni, după reuniunea la nivel înalt România - Arabia Saudită, că datele sunt petrolul zilei de mâine, precizând că a prezentat potențialul experților români.

„Asigurăm creşterea economiei României cu un partener deschis către noile tehnologii! Am participat astăzi la reuniunea la nivel înalt România - Arabia Saudită, găzduită de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. În discuţiile cu partenerii saudiţi, am evidenţiat poziţia României ca poartă de acces către Europa şi am prezentat potenţialul experţilor români în IT şi tehnologii emergente”, a scris ministrul Cercetării, Bogdan Ivan într-o postare.

Ministrul a subliniat că „datele sunt petrolul zilei de mâine”, arătând că „Regatul Arabiei Saudite investeşte masiv în soluţiile digitale pentru eficientizarea activităţii administraţiei, dar şi în dezvoltarea strategiilor ce susţin inovaţia tehnologică şi inteligenţa artificială. Felicitări ministrului PSD Sorin Grindeanu pentru semnarea, alături de ministrul saudit al Transporturilor, Saleh Al Jasser, a Memorandumului de Înţelegere pentru cooperarea în domeniul serviciilor logistice, prin care România îşi consolidează poziţia de Poartă a Europei”, mai scrie Ivan.

