"Nu mai putem merge în felul acesta". Bolojan a dezvăluit dobânzile uriașe pe care România le va plăti până la finele anului: "Asta înseamnă Autostrada Moldovei A7"

Marti, 16 Septembrie 2025, ora 23:40
377 citiri
"Nu mai putem merge în felul acesta". Bolojan a dezvăluit dobânzile uriașe pe care România le va plăti până la finele anului: "Asta înseamnă Autostrada Moldovei A7"
Premierul Ilie Bolojan - Foto Hepta

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți seară, 16 septembrie, întrebat despre situația economică a României, că în acest an țara noastră va plăti dobânzi de 11 miliarde de euro, cât Autostrada Moldovei A7.

Ilie Bolojan a afirmat, marți seară, la Antena 3, că diferența pe care România o înregistrează între cheltuielile pe care le face și veniturile pe care le încasează de la cetățeni este de aproximativ 30 miliarde de euro într-un an, iar pentru a ne împrumuta, dobânzile plătite de țară sunt foarte mari.

”Față de 130 de miliarde, noi cheltuim cu 30 de miliarde în plus. Ca să cheltuim, trebuie să împrumutăm. În fiecare an costurile acestor împrumuturi, datorită dobânzilor, sunt tot mai mari. România va plăti până la finele anului dobânzi în valoare de 11 miliarde de euro. Asta înseamnă Autostrada Moldovei A7, aceasta atâta costă. Anul acesta doar din dobânzi a plecat Autostrada Moldovei”, a explicat Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a dat ca exemplu și Programul Anghel Saligny, a cărui valoare se ridică tot la 11 miliarde de euro.

”Datorită acestor dobânzi, românii nu văd Autostrada Moldovei, nu văd lucrări în fiecare localitate. Nu mai putem merge în felul acesta. Ca să corectezi asemenea diferențe e nevoie de câteva metode care nu sunt inventate în România. Înseamnă că trebuie să crești veniturile. A doua direcție este scăderea de cheltuieli care nu se poate face de pe o zi pe alta”, a mai afirmat Ilie Bolojan.

El a precizat că România are blocuri mari de cheltuieli care trebuie reduse, printre care și cel al administrației.

...citeste mai departe despre ""Nu mai putem merge în felul acesta". Bolojan a dezvăluit dobânzile uriașe pe care România le va plăti până la finele anului: "Asta înseamnă Autostrada Moldovei A7"" pe Ziare.com

#dobanzi romania, #bolojan, #cheltuieli uriase, #Autostrada Moldovei , #Stiri Macroeconomie

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Prăbușirea ”tigrului Europei”, zeci de mii de concedieri: Românii afectați de criză în acest stat vestic
  2. Orașul care a reușit să aducă la zi sistemul centralizat de termoficare. „Au făcut în 10 ani ce Bucureștiul nu reușește de treizeci” VIDEO
  3. Coaliția de guvernare discută scăderea cu 10% a salariilor. Care sunt angajații vizați de reducere
  4. De ce a crescut brusc cursul euro-leu și cât de sus poate urca moneda unică? „Așa-zisele măsuri de reformă se reduc doar la creșteri de fiscalitate”
  5. Luni se deschide o nouă conexiune de drum expres spre autostrada A1. Principalul beneficiar va fi un mare oraș din vestul României
  6. Reacția ministrului Finanțelor după decizia S&P privind ratingul de țară. „Direcția economică stabilă pe care o urmăm”
  7. Se mărește traseul autostrăzii Sibiu-Bacău. Motivele deciziei, comunicate de autorități
  8. Scade numărul de bugetari din România. Prima lună cu Bolojan premier a însemnat o reducere de ordinul zecilor de mii
  9. Trump lovește din nou China. Noi taxe vamale de 100% după o decizie a Beinjingului
  10. O nouă criză economică mondială bate la ușă. Bula speculativă care a speriat bancherii: „Efecte devastatoare, un impact similar cu cel din 2008”