Tot mai multe firme dizolvate în 2024. Ce domenii de activitate au fost cele mai lovite de criză

Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 12,4%, în primele 10 luni din 2024, până la 35.436, faţă de 31.526 în perioada similară a anului trecut, potrivit informațiilor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Cel mai ridicat volum de dizolvări a fost în Bucureşti, respectiv 6.938 de firme (număr în creştere cu 4,68% faţă de perioada ianuarie-octombrie 2023) şi în judeţele Ilfov (1.900, plus 31,03%), Constanţa (1.865, plus 24,34%), Cluj (1.852, plus 12,38%), Timiş (1.611, plus 2,60%) şi Iaşi (1.389, plus 28,85%), relatează ONRC.

De cealaltă parte, cele mai puţine dizolvări de firme au fost consemnate în judeţele Covasna, respectiv 183 (plus 15,82% faţă de primele 10 luni din 2023), Ialomiţa (190, plus 7,95%), Mehedinţi (229, plus 10,10%), Caraş-Severin (257, plus 12,23%) şi Călăraşi (265, minus 1,49%).

Companiile din comerț, cele mai multe dizolvări în 2024

Domeniul de activitate care a înregistrat cele mai multe dizolvări de firme, în perioada ianuarie – octombrie 2024, este comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, unde au fost raportate 9.756 de dizolvări la nivel naţional. Faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, dizolvările din acest sector au crescut cu 10,49%.

Potrivit sursei citate, construcţiile, activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice, precum şi industria prelucrătoare sunt alte domenii de activitate unde s-a consemnat un număr mare de dizolvări de firme, respectiv 3.582 (+19,48%), 3.450 (+13,08%) şi 2.979 (+9,24%). În octombrie 2024, s-au înregistrat 5.342 dizolvări de firme, cele mai multe în Bucureşti (754) şi în judeţele Cluj (295), Ilfov (267), Timiş (266), Iaşi (236) şi Constanţa (221), mai amintește ONRC.

