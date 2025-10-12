Tehnologia AI, considerată un instrument util pentru muncă și divertisment, începe să pătrundă adânc în viața personală a oamenilor. ChatGPT și alți chatboți generativi sunt folosiți nu doar pentru conversații amicale sau sfaturi, ci și în relații intime, cu efecte uneori devastatoare.

Tot mai multe cupluri raportează că interacțiunile cu AI-ul au alimentat conflicte, tensiuni și chiar au contribuit la destrămarea căsniciei.

Futurism.com a publicat cazul unei familii care arată cum folosirea AI-ului în cuplu poate transforma conflictele personale într-un adevărat coșmar.

Un soț și o soție, împreună de aproape 15 ani, ajunseseră într-o perioadă critică. Și, în mijlocul ultimei lor certuri, au primit un mesaj devastator. „Fiul nostru ne-a auzit certându-ne”, a spus bărbatul pentru Futurism. „Are 10 ani și ne-a trimis un mesaj de pe telefonul lui: ”vă rog să nu divorțați”.”

Ceea ce a făcut soția lui după asta, a povestit bărbatul, l-a tulburat profund.

„A luat mesajul lui și a cerut ChatGPT să răspundă,” a relatat el. „Aceasta a fost reacția ei imediată la faptul că fiul nostru de 10 ani era îngrijorat pentru noi în acel moment.”

Cuplul este acum în proces de divorț

Ca în majoritatea căsniciilor, recunoaște bărbatul, a lor nu era perfectă. Dar reușiseră să depășească dificultățile în trecut, și, până acum câteva luni, simțea că se află într-o perioadă stabilă și bună.

„Am fost împreună puțin sub 15 ani în total. Avem doi copii,” a explicat el. „Am avut suișuri și coborâșuri ca orice relație și, în 2023, aproape ne-am despărțit. Dar am reușit să ne împăcăm și am avut, credeam eu, doi ani foarte buni. Ani foarte apropiați.”

„Și apoi a apărut toată treaba cu ChatGPT”, a povestit acesta oftând.

Pe parcursul acestei veri, certurile pe care le rezolvaseră împreună de ani de zile au reapărut brusc — și cu furie. Ceea ce a realizat în cele din urmă a fost că soția lui începuse să folosească chatbotul OpenAI pentru a-l analiza pe el și căsnicia lor, purtând „conversații lungi și prelungite” prin mesaje text și prin modul Voice al chatbotului.

„Ceea ce se întâmpla, fără ca eu să știu la momentul respectiv, era că ea scoatea la iveală toate lucrurile pe care le rezolvaserăm anterior și le introducea în ChatGPT,” a spus el.

Pe măsură ce soția lui s-a sprijinit pe tehnologie ca pe un fel de confident-jurnal-terapeut, spune el, aceasta a început să funcționeze ca un „circuit de feedback” servil, care îl descria doar pe el ca pe un răufăcător.

„Puteam vedea cum răspunsurile ChatGPT se amplifică,” a spus el, „și apoi [soția mea] răspundea la ce spunea ChatGPT, iar ciclul continua din ce în ce mai mult.”

„Nu oferă o analiză obiectivă,” a adăugat el. „Îi returnează doar ceea ce ea introduce.”

Căsnicia lor s-a erodat rapid, în aproximativ patru săptămâni, iar bărbatul dă vina pe ChatGPT.

„Familia mea este sfâșiată,” a spus bărbatul, „și cred cu tărie că acest fenomen este esențial pentru motivul acesta.”

Pe măsură ce roboții AI precum ChatGPT devin inseparabili de viața privată și publică a oamenilor, apar crize imprevizibile.

Unul dintre aceste puncte de coliziune se regăsește în relațiile romantice, unde se desfășoară un fenomen ciudat la nivel global: o persoană din cuplu devine obsedată de ChatGPT sau de alt bot — pentru combinații de terapie, sfaturi în relații sau înțelepciune spirituală — și sfârșește prin a distruge relația, pe măsură ce AI-ul oferă sugestii tot mai radicale.

Există o ambiguitate în centrul fenomenului

Pentru a înțelege cum arată aceste despărțiri și divorțuri „AI”, publicația a vorbit cu peste o duzină de persoane care susțin că chatboții AI au jucat un rol-cheie în destrămarea relațiilor și căsniciilor lor pe termen lung.

Aproape toți foștii parteneri sunt acum implicați în procese de divorț și, adesea, lupte amare pentru custodie.

A revizuit și înregistrări generate de AI, conversațiile dintre soți, postări pe rețelele sociale, dosare judiciare și alte documente.

Soții au relatat povești bizare, despre cum erau copleșiți de pagini întregi de vorbărie psihologică generată de ChatGPT sau cum își vedeau partenerii devenind reci și distanți — și în unele cazuri, extrem de furioși — în timp ce se refugiau într-o narațiune AI despre relația lor. Mai mulți au declarat că partenerii lor i-au acuzat brusc de comportamente abuzive după interacțiuni lungi, pseudo-terapeutice cu ChatGPT, acuzații pe care le neagă cu vehemență.

Desigur, există o ambiguitate în centrul fenomenului. Poate că unele dintre aceste relații erau chiar problematice, iar AI-ul oferă sfaturi solide când recomandă despărțirea. În final, este imposibil să înțelegi complet relația cuiva din exterior — dar nu exact asta face AI-ul când distruge o căsnicie?

În multe privințe, experiențele auzite par o actualizare modernă a unei dinamici vechi: o persoană importantă căzând sub influența unui prieten, grup social sau alt intrus care creează un conflict într-o relație altminteri sigură. Numai că acum, acest intrus este un produs AI generativ de miliarde de dolari, care oferă o sursă profund personalizată și permanentă de validare — care, în multe cazuri, lasă în urma sa un dezastru emoțional.

Într-o înregistrare obținută de futurism.com, un cuplu căsătorit se află într-o mașină în mișcare, cu cei doi copii mici pe bancheta din spate. Tensiunea este palpabilă. Căsnicia era pe punctul de a se destrăma de luni de zile, iar soția din scaunul din dreapta, care ceruse recent separarea oficială, îi cerea partenerului să nu se certe în fața copiilor. Dar, pe măsură ce familia gonea pe drum, soțul la volan scoate telefonul și începe să întrebe ChatGPT în modul Voice despre problemele lor de cuplu, oferind instrucțiuni pentru ChatGPT care duc la „mustrarea” soției în fața copiilor preșcolari.

După ce și-a introdus plângerile în ChatGPT, soțul îi cere chatbotului să le analizeze ca și cum „un milion de terapeuți” le-ar fi citit și le-ar fi comentat.

„Răspunsurile pe care le-ai descris ar fi considerate, probabil, nedrepte și dăunătoare emoțional de majoritatea terapeuților de cuplu,” răspunde chatbotul la volum ridicat, cu un stil terapeutic înflorit. Nu contestă nimic și nu încearcă să schimbe perspectiva șoferului. La un moment dat, chatbotul acuză soția din dreapta de „evitare prin stabilirea limitelor” pentru că a cerut să nu se certe în fața copiilor — în timp ce copiii stăteau în mașină, la doar câțiva pași distanță. ChatGPT continuă monologul, iar soția contra căreia e folosit încearcă ocazional să intervină. Șoțul, în schimb, murmura aprobator: „așa e”, „mm-hmm”, „vezi?”

„Te rog să te uiți la drum,” imploră la un moment dat soția, fiind mustrată de AI. Aceasta era o situație obișnuită, în care partenerul scotea ChatGPT și îl folosea pentru a fi de acord cu el în lungi discursuri.

„Ne certam mult... stăteam treji toată noaptea și eu încercam să stabilesc o limită sau spuneam ceva de genul, ”nu vreau să discutăm asta în fața copiilor” sau ”trebuie să mă duc la culcare”,” a relatat ea, „și [fostul meu] pornea imediat ChatGPT și începea să vorbească cu el, de parcă ar fi zis, ”poți să crezi ce face ea?””

Fostul ei purta conversațiile cu ChatGPT pe difuzor — intenționat, astfel încât ea să audă tot.

„Fostul meu îl folosea pe difuzor și ChatGPT nu-mi vorbea mie, dar era în aceeași cameră,” și-a amintit ea. „Și, bineînțeles, ChatGPT era această voce confirmativă, spunând: ”ai dreptate”.”

Astăzi, fostul cuplu, împreună de aproape 15 ani, se află într-un divorț conflictual și o luptă pentru custodie. Oriunde te uiți, AI-ul generativ pătrunde în relațiile intime.

Unii folosesc chatboții pentru scenarii romantice. Alții îi folosesc pentru a analiza interacțiunile cu partenerii sau pentru a comunica online cu potențiali parteneri. Luna trecută, un executiv Google a spus pentru The Verge că, în loc să trimiți un mesaj rapid, poți folosi un smartwatch cu Gemini pentru a anunța soțul că „voi întârzia 15 minute, și trimite-l într-un ton glumeț.” Chiar și Geoffrey Hinton, laureat Nobel și „părintele AI”, a spus recent că iubita lui l-a părăsit folosind ChatGPT.

„Ea a făcut ChatGPT să-mi spună ce ratat eram... i-a explicat chatbotului cât de groaznic era comportamentul meu și mi-a arătat,” a spus Hinton pentru Financial Times. „Nu credeam că am fost ratat, așa că nu m-am simțit prea rău.”

Un număr tot mai mare de oameni folosesc AI pentru a discuta despre viața personală, sănătate mintală și relații — completând sau chiar înlocuind terapia tradițională cu sfaturi generate de chatbot.

Sprijinul emoțional prin chatbot este, potrivit OpenAI și altor compani, o utilizare populară a tehnologiei.

În același timp, mulți experți în sănătate mintală avertizează împotriva folosirii chatboturilor AI pentru terapie, invocând tendința sa de a fi de acord cu utilizatorul, indiferent dacă inputul acestuia e corect sau real.

Publicația a discutat cu Dr. Anna Lembke, profesor și director medical de medicină a dependențelor la Stanford. Ea și-a exprimat îngrijorarea față de această dinamică, spunând că, în unele cazuri, aceasta duce la „comportamente interpersonale alimentate de o tehnologie proiectată să maximizeze empatia și validarea, în dauna oricărui alt feedback.”

Lembke a subliniat pericolul accesului la sprijin emoțional nelimitat.

„Empatia și validarea sunt importante în orice tratament sau intervenție de sănătate mintală, dar nu se pot opri aici,” a spus ea. „Nu poți continua să spui cuiva care caută sprijin emoțional că modul lor de a gândi e singurul corect.”

„Rolul unui bun terapeut,” a spus Lembke, „este să-i facă pe oameni să-și recunoască punctele oarbe — modurile în care contribuie la problemă, să-i încurajeze să vadă perspectiva partenerului, să le ofere instrumente lingvistice pentru a dezescalada conflictele și să găsească căi de comunicare mai eficiente.”

„Dar asta nu se întâmplă cu AI, pentru că AI-ul nu este proiectat să fie terapeutic,” continuă profesoara de la Stanford. „Este proiectat să facă oamenii să se simtă mai bine pe termen scurt, ceea ce, în final, promovează angajamentul continuu — acesta este adevăratul obiectiv al companiilor care creează și profită de aceste produse... nu sunt optimizate pentru bunăstarea reală.”

Validarea socială are un efect fizic asupra creierului, a spus ea, legat de dependența de validare specifică rețelelor sociale. „Știm că validarea socială eliberează dopamină în sistemul de recompensă al creierului. Este extrem de întăritoare,” spune Lembke. „Oamenii vor merge la extreme pentru a obține validare socială... ceea ce avem aici sunt cupluri care se confruntă cu dificultăți de diferite grade, care apelează la ChatGPT pentru consiliere și — pentru că e mediul, nu mesajul, și pentru că mediul e proiectat să fie întăritor — se închid tot mai mult în propria lor viziune, ghidată de empatie și validare, ignorând ce se întâmplă cu adevărat.”

„Asta creează tot mai multă distanță între ei și parteneri, fără a lucra la comunicare, înțelegerea perspectivei partenerului sau rezolvarea conflictelor,” a adăugat ea. „Ei doar își întăresc propria narațiune sau versiune a evenimentelor.”

