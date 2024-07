Centrala termica de dupa scumpiri

Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Centrale Termice (APICT) sustine ca noua scumpire a gazelor, de la 1 aprilie, nu va afecta posesorii de centrale termice. Cu toate acestea, dupa ce pretul gazului a cunoscut, in ultimii doi ani, o serie de scumpiri, se pune intrebarea daca investitia intr-o astfel de instalatie mai este rentabila. Conform APICT, cu ocazia ultimei scumpiri de 17% de la inceputul lui 2006, utilizatorii de centrale au platit cu doar 30 RON mai mult pentru incalzirea unui apartament de patru camere, in timp ce costurile reale ale celor racordati la retelele centralizate aproape s-au dublat. Conform calculelor asociatiei, actuala crestere de 3,6% va insemna pentru posesorii de centrale termice doar 0,6 RON in plus la factura de gaze pe perioada iernii.

Directorul APICT, Dana Sofia, spune ca impactul scumpirilor asupra cetatenilor care nu au centrale termice a fost mai grav decit asupra celor care detin astfel de instalatii. APICT argumenteaza acest lucru prin faptul ca aprecierea masiva a cheltuielilor a fost determinata, in principal, de ineficienta sistemelor centralizate, in timp ce eficienta arderii, mult mai mare la centralele termice (intre 90 si 110%) a redus efectul scumpirilor pina la unul nesemnificativ.

Astfel, cu ocazia ultimei scumpiri de 17% de la inceputul lui 2006, utilizatorii de centrale au platit cu doar 30 RON mai mult pentru incalzirea unui apartament de patru camere, in timp ce costurile reale ale celor racordati la retelele centralizate aproape s-au dublat, sustine APICT. Conform calculelor asociatiei, actuala crestere de 3,6% va insemna pentru posesorii de centrale termice doar 0,6 RON in plus la factura de gaze pe perioada iernii, in cazul unui apartament de patru camere cu patru locatari, spune Dana Sofia.

A"Nu va lasati influentati de isteria colectivaA"

A"Este important ca oamenii sa nu se sperie de cresterea pretului la gaze, ci sa-si analizeze adevarata situatie si costurile reale inainte de a lua o decizie privind incalzirea locuintei si apa calda, fara sa se lase influentati de isteria colectiva declansata ori de cite ori cresc preturileA", ii sfatuieste pe consumatori Dana Sofia. Pretul gazelor naturale livrate consumatorilor casnici a crescut, in medie, cu 3,6%, de pe 1 aprilie, majorarea fiind anuntata la mijlocul lunii martie de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Gazelor Naturale.

Motivul scumpirii: pretul petrolului

Consumatorii casnici din prima categorie de tarifare (n.r. - un consum de pina la 2.400 de metri cubi pe an) vor plati 830,68 lei pentru o mie de metri cubi daca sint clienti ai Distrigaz Sud si 830,24 lei pentru aceeasi cantitate, daca furnizorul este Distrigaz Nord.

Toate cele 29 de societati de distributie au operat, de pe 1 aprilie, o majorare medie de 3,8% a pretului la gazele naturale, pentru cele sase categorii de consumatori, stabilite in functie de cantitatea primita. A"Principala cauza a acestei ajustari este cresterea pretului barilului de petrol pe piata mondiala in intervalul ultimelor sase-noua luni, care va duce la influentarea pretului gazelor naturale pe plan internationalA", potrivit reprezentantilor ANRGN.

Oficialii Autoritatii mai spun ca, pentru a nu crea presiuni suplimentare asupra pretului la consumator, Guvernul a propus, pentru al doilea trimestru, mentinerea pretului la gazele din productia interna la 110 dolari pentru 1.000 de metri cubi.

Persoanele cu venituri mici primesc ajutoare financiare pentru achitarea facturilor la gaze.

1,1 miliarde de euro investiti in gaze, in doi ani

Politica Energetica a Romaniei pentru perioada 2005-2008, elaborata de Ministerul Economiei si Comertului, arata ca necesarul de investitii in domeniul gazelor naturale, pe perioada 2006-2008, se estimeaza la circa 1,1 miliarde de euro. Conform documentului, banii vor fi folositi pentru lucrari de cercetare geologica pentru descoperirea de noi rezerve, foraj de exploatare si punere in productie de noi sonde, cresterea capacitatii de inmagazinare subterana, reabilitarea si dezvoltarea sistemului national de transport gaze, reabilitarea si dezvoltarea retelelor de distributie a gazelor.

Programul A"sobaA", mult fum fara foc

La inceputul anului trecut, Executivul anunta ca a luat decizia sa sprijine trecerea populatiei de la sobe de teracota la centrale termice sau arzatoare pe gaz. APICT sustinea, conform ultimului recensamint, ca in Romania exista 700.000 de sobe de teracota, care ar trebui inlocuite. Potrivit asociatiei, un ajutor din partea statului de 20-30% din pretul unei centrale termice, la un pret mediu de 500 de euro pentru achizitionarea unei centrale, s-ar fi ridicat la cel putin 70 de milioane de euro pentru inlocuirea celor 700.000 de sobe. Calculul a cazut insa, intrucit doar 200.000 de familii se incadreaza in limita veniturilor stabilita de stat pentru a putea primi acest ajutor. Chiar si asa, APICT considera ca programul este bine venit, intrucit 200.000 de familii cu venituri reduse pot beneficia de mijloace mai bune de incalzire. Din nefericire insa, normele metodologice pentru actul normativ care reglementeaza acest program au fost publicate in Monitorul Oficial abia la sfirsitul lunii octombrie a anului 2005.

Cereri putine, beneficiari si mai putini

Rezultatele programului guvernamental sint aproape nule, intrucit acesta abia a demarat, bonurile valorice pentru ajutoare putind fi tiparite abia la sfirsitul anului trecut. Pina in prezent, au fost inregistrate 765 de cereri pentru centrale termice, iar numarul anchetelor efectuate a fost de 575. Numarul beneficiarilor este abia de 389. In ceea ce priveste arzatoarele automatizate, au fost inregistrate 241 de cereri, s-au facut 136 de anchete sociale si doar 149 de familii au primit ajutorul propriu-zis.Statul ofera un bon de 15 milioane de lei vechi sau 1.500 RON familiilor cu venituri reduse, care doresc centrala termica. Pentru arzatoare, oamenii pot primi maximum trei milioane sau 300 RON per bucata, in limita a trei arzatoare.

