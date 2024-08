Saptamana bursiera 3-7 Aprilie. Ce a fost, ce va fi?

Asa cum ne asteptam saptamana trecuta, Societatile de Investitii Financiare si bursa in general nu si-au reluat trendul ascendent in aceste ultime cinci zile.In perioada urmatoare vom urmari cu interes decizia Curtii in cazul recursului intentat de procurori la hotararea de cercetare in stare de libertate a lui Dinu Patriciu. Presedintele Romaniei va avea posibilitatea de promulgare a legii referitoare la pragul de detinere de 1% la SIFuri pentru persoanele ce actioneaza concertat. In eventualitatea in care o va face, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare va trebui deasemenea sa gaseasca sau sa publice o modalitate de impunere a hotararilor, iar aceste evenimente se vor traduce printr-o volatilitate sporita a SIFurilor. Guvernul va face conoscuta deasemenea modalitatea in care salariatii Petrom vor putea subscrie actiuni la pretul platit de OMV. Declaratiile oficialilor europeni fac tot mai probabila integrarea Romaniei la 1 ianuarie 2007, conditionata totusi de mentinerea unei stabilitati guvernamentale A- tot mai precare in ultimul timp. Asadar, vom asista la o perioada in care bursa pare a-si construi noi fundamente care sa-I permita reluarea unui trend ascendent pe termen mediu si lung. Speram ca aceasta perioada confuza sa se incheie cat mai curand deoarece o decizie de investitie in acest moment este inca riscanta. Mentinem asadar o atitudine expectativa in perioada imediat urmatoare, dar in functie de desfasurarea evenimentelor precizate mai sus asteptarile noastre iau in calcul debutul unui trend ascendent pe termen mediu.

