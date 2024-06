Dinu Patriciu lanseaza acuzatii dure la adresa presedintelui Traian Basescu

"Ciobanul acestzei tari este presedintele Basescu. Duceti ciobanul la doctor." a declarat Patriciu astazi, intr-o conferinta de presa.Presedintele Rompetrol, Dinu Patriciu, a sustinut o conferinta de presa dupa ce actiunile Rompetrol Rafinare ale companiei olandeze Rompetrol Group NV au fost puse sub sechestru.

Patriciu a lansat acuzatii dure la adresa presedintelui Traian Basescu, pe care il acuza ca s-ar afla in spatele campaniei duse impotriva grupului Rompetrol.

"Este o actiune abuziva, un proces politic indreptat impotriva mea", sustine Patriciu, care a mai precizat ca actiunile Rompetrol puse sub sechestru valoreaza "intre 0 si 250 milioane de dolari".

Dinu Patriciu a adaugat ca "lupta impotriva coruptiei a ajuns o isterie. Ne intoarcem la cea mai neagra perioada a vanatorii de vrajitoare".

Stephenson si Hart din nou in fata judecatorilor

Recursul procurorilor in dosarul in care se cerea arestarea lui Philip Stephenson si Colin Hart va fi judecat la inceputul lunii viitoare. Curtea de Apel Bucuresti a primit probele procurorilor impotriva celor doi, dar si motivarea instantei care a decis la sfarsitul saptaminii trecute lasarea lor in libertate. Judecatorii au programat dezbaterile in acest caz pentru data de 4 aprilie 2006.

Procurorii Parchetului General au cerut in urma cu doua saptamini arestarea lui Philip Stephenson si Richard Colin Hart, partenerii de afaceri ai presedintelui Rompetrol Dinu Patriciu, pe motiv ca acestia ar incerca sa se sustraga urmaririi penale.

Stephenson si Hart sunt cercetati in dosarul Rompetrol, alaturi de Patriciu, pentru mai multe infractiuni economice.Cei doi au plecat din Romania in urma cu citeva luni, primul stabilindu-se in Olanda, cel de-al doilea in Cirpu. Pentru a dovedi instantei ca sunt nevinovati si ca nu se fug din calea procurorilor, Stephenson si Hart au venit in Romania chiar in ziua in care tribunalul lua in discutie propunerea parchetului de a fi arestati. Instanta a decis ca nu se impune privarea lor de libertate, iar sentinta a fost atacata de procurori.

