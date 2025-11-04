Unul dintre cei mai mari operatori de telefonie din lume vrea să cumpere Digi. Suma uriașă cu care s-ar putea încheia tranzacția

Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 14:50
106 citiri
Unul dintre cei mai mari operatori de telefonie din lume vrea să cumpere Digi. Suma uriașă cu care s-ar putea încheia tranzacția
Digi ar putea fi cumpărat de Telefonica FOTO Facebook/DIGI Romania

Compania spaniolă Telefónica, unul dintre cei mai mari operatori de telefonie din lume, ia în considerare achiziționarea Digi Communications pentru aproximativ 3,8 miliarde de euro. Preluarea ar extinde prezența spaniolilor în Europa și ar evidenția valoarea strategică a grupului românesc, prezent în România, Spania, Italia, Portugalia și Belgia.

Suma include o datorie de 1,8 miliarde de euro și o primă de 20% față de valoarea actuală de piață a Digi, arată Economedia.ro.

Digi este prezentă în România, Spania, Italia, Portugalia și Belgia. Interesul Telefonica nu înseamnă neapărat vânzarea companiei românești. Este nevoie și ca patronul român Zoltán Teszári să vrea să vândă afacerea. Momentan, planurile grupului român de telecomunicații Digi Communications în Spania sunt să se listeze pe bursă. Compania a angajat Barclays, Santander și UBS în calitate de coordonatori pentru listarea pe bursă a subsidiarei sale din această țară.

Potrivit o unei evaluări a Erste Bank, valoarea economică a Digi se ridică în prezent la aproximativ 3,6 miliarde de euro, iar oferta reprezintă o primă de aproximativ 7%.

Dacă tranzacția ar avea loc, Telefonica și-ar extinde prezența directă de la trei la șapte țări europene. Compania este liderul pieței telecom din Spania, urmată de MasOrange și Vodafone.

...citeste mai departe despre "Unul dintre cei mai mari operatori de telefonie din lume vrea să cumpere Digi. Suma uriașă cu care s-ar putea încheia tranzacția" pe Ziare.com

Un instructor auto dezvăluie cele mai memorabile momente din școala de șoferi: „Elevii mă surprind mereu”
Un instructor auto dezvăluie cele mai memorabile momente din școala de șoferi: „Elevii mă surprind mereu”
Christoph Flittner, un instructor auto din districtul Erding, Germania, a devenit un adevărat fenomen online. Cu aproape un milion de urmăritori pe TikTok, pe canalul său „HerrFahrschule”,...
Economia României oferă condiții mai prielnice pentru antreprenori decât alte țări UE
Economia României oferă condiții mai prielnice pentru antreprenori decât alte țări UE
Rata de înființare a unor firme noi a fost în 2023, la nivelul Uniunii Europene, de 10,5%, în timp ce rata de dispariție a fost de 8,5%. Cu alte cuvinte, în UE s-au deschis mai multe firme...
#Digi, #achizitie, #telefonica, #operator telefonie mobila, #afacere, #Spania , #Stiri Companii

Curs valutar

1 EUR = 5.0865 RON

0.0004

1 USD = 4.4207 RON

0.0040
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Tot ce trebuie să știi dacă vrei să-ți cumperi o mașină second-hand. Sfaturile lui Titi Aur: „Trebuie să fii uns cu alifiile vieții un pic”
  2. Șoferul unei Dacii Sandero a fost prins de radar cu o viteză incredibilă. A depășit chiar viteza maximă declarată de constructor pentru acest model
  3. Industria auto din UE e la „câteva zile distanță” de un blocaj, ca urmare a unei decizii a Chinei. Beijingul vrea să sancționeze astfel un guvern din Europa
  4. Petrom: O nouă scumpire la pompă, în ultima zi a lunii. Cât costă benzina și motorina
  5. Lovitură pentru un mic oraș din vestul țării. Principalul angajator închide fabrica din zonă și se mută în afara UE. Are aproape 1.000 de muncitori
  6. Acordurile lui Trump cu pâmânturi rare, atacuri la adresa China. Lovitură primită de SUA, ele sunt inutile timp de 10 ani
  7. 1 noiembrie, ziua în care se scumpesc din nou căldura și curentul. Cât vor plăti românii în plus
  8. Mutare surpriză pentru un gigant rus, cu afaceri și în România: Vinde tot business-ul unei firme occidentale cu legături spre Putin
  9. Dacia anunță lansarea unui nou SUV, după succesul obținut cu Bigster. Producătorul auto vrea mai multe mașini hibride
  10. ”Oracolul din Omaha” dă lovitura în America: A făcut un munte de bani cash, 381 de miliarde dolari, cu o mutare de geniu