O destinație de vacanță atrage turiștii români ca un magnet, creștere de 78%. Veste nouă, scutire de viză până la 31.12.2026

Printre cele mai iubite ținte de distracție și relaxare din lume pentru pasionații de călătorii din țara noastră se numără Grecia, Italia și Spania, dar și Turcia și Bulgaria. Dar în 2025, o altă destinație de vacanță a atras turiștii români ca un magnet, cu o creștere de 78%. Anul acesta, numărul românilor care au ajuns în China a urcat la 36.000, depășind totalul din 2024, când s-au înregistrat 35.000. O veste nouă de la Ministerul de Externe din China anunță că Beijingul a prelungit cu un an politica sa unilaterală de scutire de vize de 30 de zile pentru cetățenii mai multor țări, printre care și România.

Măsura, care inițial urma să expire la sfârșitul anului 2025, va rămâne în vigoare până la 31 decembrie 2026, potrivit Visa News.

China a anunțat luni, 3 noiembrie, că își va prelungi politica de scutire de vize pentru călătorii din Franța și din alte câteva țări până la 31 decembrie 2026, potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe, Mao Ning. Vorbind la o conferință de presă, Mao a confirmat că Beijingul își va menține politica unilaterală de scutire de vize, care urma să expire la sfârșitul acestui an, pentru mai multe națiuni.

Pentru a implementa principiile directoare ale celei de-a patra sesiuni plenare a celui de-al XX-lea Comitet Central al PCC, pentru a extinde deschiderea la standarde înalte și pentru a continua facilitarea călătoriilor transfrontaliere, China a decis să extindă politica de fără vize pentru Franța și alte țări până la 31 decembrie 2026.

Lista completă a țărilor acoperite de această prelungire nu a fost încă publicată oficial. Cu toate acestea, se așteaptă să includă aceleași națiuni ale căror acorduri actuale de fără vize expiră la 31 decembrie 2025:

Andorra, Australia, Austria, Belgia, Brunei, Bulgaria, Croația, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Italia, Japonia, Letonia, Liechtenstein, Luxemburg, Macedonia de Nord, Malaezia, Malta, Monaco, Muntenegru, Olanda, Norvegia, Noua Zeelandă, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Coreea de Sud și Elveția. Cetățenii acestor țări pot sta în prezent în China până la 30 de zile fără viză, în scopuri care includ turism, vizite familiale sau activități comerciale.

În cadrul aceleiași conferințe de presă, Mao Ning a anunțat, de asemenea, că cetățenii suedezi vor fi eligibili pentru șederi fără viză de 30 de zile în China, începând cu 10 noiembrie 2025 până la 31 decembrie 2026.

Prin această mișcare, Suedia se alătură unei liste tot mai mari de țări ai căror cetățeni pot intra în China fără formalități prealabile, parte a efortului mai amplu al Beijingului de a revitaliza turismul și de a extinde cooperarea internațională.

Cele mai populare itinerarii pentru români în China

În prezent, cetățenii din Argentina, Brazilia, Chile, Peru și Uruguay pot călători în China fără viză timp de 30 de zile, până la 31 mai 2026. Aceeași politică se aplică călătorilor din Arabia Saudită, Bahrain, Kuweit și Oman până la 8 iunie 2026 și din Rusia până la 14 septembrie 2026.

Conform datelor recente de la Administrația Națională pentru Imigrație din China, 7,25 milioane de cetățeni străini au intrat în țară în cadrul politicilor de călătorie fără viză în al treilea trimestru al anului 2025, o creștere de 48,3% față de aceeași perioadă a anului trecut. Intrările fără viză au reprezentat 72,2% din totalul sosirilor străine, subliniind rolul tot mai mare al acestor măsuri în stimularea atât a turismului, cât și a schimburilor de afaceri.

Potrivit datelor oficiale, în primele șapte luni ale anului 2025, numărul turiștilor români care au vizitat China a atins aproximativ 36.000, înregistrând o creștere de 78% față de aceeași perioadă a anului precedent. Anul trecut, 35.000 de români au călătorit în China, dublu față de 2023 - un semn clar al redeschiderii și al interesului tot mai mare pentru destinațiile asiatice, notează organizatorii, conform Agerpres.

Cele mai populare itinerarii pentru români includ Beijing, Xi'an, Shanghai, Guilin/Yangshuo, Zhangjiajie, Chengdu (cu faimoșii urși panda), dar și rute mai exotice precum Xinjiang, Yunnan sau insula Hainan. Printre experiențele preferate se numără călătoriile cu trenurile de mare viteză, circuitele culturale, festivalurile tradiționale și peisajele naturale spectaculoase. China devine tot mai interesantă pentru turiștii români, care caută destinații exotice, sigure și spectaculoase din punct de vedere cultural, potrivit specialiștilor.

Printre noile destinații chineze recomandate pentru piața românească în 2025 - 2026 se numără: Gansu Silk Road - traseul istoric al Drumului Mătăsii, cu orașele Dunhuang, Jiayuguan și Zhangye Danxia; Xinjiang - o regiune spectaculoasă, cu peisaje montane, lacuri albastre și tradiții multiculturale (Kashgar, Tianshan, Sayram Lake).

De asemenea nord-estul Chinei - pentru turismul de iarnă și festivalul de gheață din Harbin, dar și stațiunea de schi Yabuli; Guizhou - o bijuterie naturală a Chinei sudice, cu formațiuni carstice și cascade impresionante (Huangguoshu Falls, Libo); Bucla Qinghai-Gansu, care oferă experiențe ecoturistice și spirituale; Fujian - o combinație unică între arhitectura Tulou și peisajele montane din Wuyishan; Greater Bay Area - noul pol urban și economic al Chinei, incluzând Guangzhou, Shenzhen și Hong Kong.

