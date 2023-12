Tradiția românească, inspirație pentru designeri!

"Fiecare model este creat atât pentru frumusețea lui, cât și pentru sensul lui. Le numim". House of VLAdiLA este un brand românesc de design, unde creativitatea este transpusă în tapet, catifea și mobiler.

Personalizarea elementelor se realizează prin îmbinarea desenului realizat de către artiști cu tehnologii de printare de ultimă oră, rezultând astfel designul iconic ce respectă standarde de înaltă de calitate. Produsele brandului se regăsesc în mii de spații din România, dar și din afara graniței, atât prin proiecte rezidențiale, cât și HoReCa, precum hoteluri, restaurante, clinici și clădiri de birouri.

Pentru a celebra Ziua Națională, VLAdiLA a realizat: România boemă | Tradiție și avangardă, cea de-a treia colecție prin care aduce un omagiu tradițiilor românești. „Am creat-o ca pe un sanctuar din lumea exterioară, împodobită cu imprimeuri și culori inspirate de Mama Tradiție. Fiecare model este creat atât pentru frumusețea lui, cât și pentru sensul lui. Le numim „moșteniri viitoare” și reprezintă un mesaj al inovației, al tradiției aduse la aceeași masă, un ecou al trecutului și o privire spre viitor, un fusion etnic românesc desăvârșit. Tocmai asta face modelele acestei colecții să fie versatile pentru orice fel de spațiu și amenajare, de la decoruri clasice până la cele contemporane, moderne, eclectice, industriale sau minimaliste, a spus Oana Vlădilă, arhitect & owner VLAdiLA.

Din cele mai vechi timpuri, motivele populare românești au spus multe lucruri despre spiritualitatea oamenilor, iar VLAdiLA, prin noua colecție, aduce din patrimoniul cultural în casele noii generații. Colecția îmbrățișează bogăția tradițiilor românești, cu sute de ani de amintiri și motive tradiționale, stilizate conform tendințelor actuale. Oricine își dorește, din țară sau de peste hotare, se poate bucura de combinația dintre trecut și prezent în amenajarea locuinței pe care să o transforme în acasă.

Povestea House of VLAdiLA a început curajos, în anul 2018, cu visul de a aduce un plus de valoare pe piața designului românesc. Din 2021, brandul a demarat un proces de internaționalizare, iar acum, House of VLAdiLA activează și pe piața externă, în zone precum Austria, Franța, Spania, Canada și Orientul Mijlociu.

