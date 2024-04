O tonă de deșeuri strânse pe malul râului Bistrița. S-au ridicat PET-uri, doze și chiar electrocasnice mari de ziua "Cu Apele Curate"

FOTO Facebook/ Team for NEXT Generation

Aproximativ o tonă de deşeuri, predominant PET-uri şi doze de aluminiu, dar şi resturi auto sau chiar electrocasnice, au fost strânse de pe malurile râului Bistriţa, într-o acţiune de igienizare care a avut loc duminică, 31 martie, şi a marcat ziua „Cu Apele Curate”.

Potrivit directorului Direcţiei de Management Integrat a Deşeurilor şi Protecţia Animalelor Gorj, Luis Popa, au fost strânşi peste 200 de saci de deşeuri, care sunt ridicaţi de operatorul de salubrizare.

Printre resturile aruncate pe malul râului Bistriţa în zona în care a fost făcută igienizarea au fost găsite şi electrocasnice, cum ar fi un televizor, o maşină de spălat şi chiar un frigider.

„În fiecare an, între 14 martie - Ziua Mondială a Râurilor şi 22 martie - Ziua Mondială a APEI este sărbătorită Săptămâna Apelor. Anul acesta am marcat ziua 'Cu Apele Curate' pe 31 martie, împreună cu Asociaţia 'Team for Next Generation', Liceul Teologic din Târgu Jiu şi câţiva localnici, pe malurile râului Bistriţa, zona Frânceşti - Gureni, comuna Peştişani, la o acţiune de igienizare. Acţiunea face parte din Programul 'Cu Apele Curate', lansat în 2019 (...), ca un apel la implicare în combaterea şi prevenirea poluării cu plastic a apelor, adresat membrilor comunităţilor şi autorităţilor publice din localităţile riverane”, a precizat, luni, Luis Popa.

La acţiune au participat 56 de persoane.

„Mulţumim tuturor celor 56 de participanţi, adulţi şi tineri, veniţi cu voie bună pentru a da o mână de ajutor. Recunoaştem că ne-ar plăcea să nu mai fie nevoie de astfel de activităţi de igienizare şi ne-am dori să mergem în natură să ne bucurăm de ce ne înconjoară, dar având în vedere imaginile din unele poze, şi nu le-am ales chiar pe cele mai dureroase, se pare că încă mai avem de lucru şi la acest capitol numit 'Dovadă de Civilizaţie'”, a spus preşedinte Asociaţiei 'Team for Next Generation', Irina Sîrbu.

