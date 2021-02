Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, cum sa iti feresti investitiile si economiile de hackeri.In general, acesta este o sursa de stocare precum un stick sau flash drive si se foloseste pentru a-ti pastra valutele si criptomonedele.Economiile tale digitale sunt foarte bine pastrate pe astfel de unitati de stocare, tocmai prin faptul ca hackerii nu pot ajunge la ele pentru ca sunt deconectate de la internet.Cei care folosesc astfel de unitati de stocare sunt cei care cumpara criptomonede, investesc pe termen lung, le muta offline si le conecteaza la cont doar atunci cand vor sa vanda.De preferat este, daca aveti nevoie de bani, sa tineti intr-un portofel cald (hot wallet), adica intr-unul conectat la internet, banii pe care vreti sa-i rulati si in portofelul rece sa va tineti investitiile.Tot mai multi oameni care investesc in criptomonede folosesc aceasta metoda de pastrare a banilor si pentru a nu fi tentati sa vanda mai devreme decat si-au propus. CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.CITESTE SI:Tranzactionarea de criptomonede: la ce trebuie sa fiti atentiCele mai bune dobanzi la depozite in februarieDe ce au scazut dobanzile la depozite?De ce sa nu te grabesti acum sa iei un credit ...citeste mai departe despre " Portofelul rece sau cum sa iti protejezi cat mai bine banii " pe Ziare.com