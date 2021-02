Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, ce dobanzi ar trebui sa aiba depozitele pentru a te feri de devalorizarea banilor. BNR a prognozat o inflatie de 2,5% pentru anul 2021, asta inseamna ca depozitele sau economiile pe care le faci vor trebui sa aiba o dobanda de cel putin 3%. De ce am spus 3%? Simplu!Sa spunem ca ai 1.000 de lei si vrei sa ii depui la banca pe 15 februarie 2021 (e o data aleasa aleatoriu, dar cu un anumit scop) pentru ca daca ii tii "la ciorap" oricum isi pierd valoarea. La 1.000 de lei economisiti, la o dobanda de 3% pe an, in cazul unui depozit de 12 luni, vei scoate brut 1.030 de lei din banca.Tine cont ca pentru a scoate aceasta suma, va trebui sa ai taxe si comisioane zero pe linie si sa scoti banii la data stabilita cu banca. Revenim! Ai inregistrat un profit brut de 30 de lei. Din acestia pierzi 3 lei, impozitul de profit. Deci mai ramai cu 27 de lei, profit net.Dar in conditiile in care inflatia este de 2,5%, inseamna ca ce puteai cumpara la 15 februarie 2021 cu 1.000 de lei, la 15 februarie 2022 poti cumpara aceleasi produse cu 1.025 de lei (adica 1.000 de lei plus devalorizarea de 2,5% - inflatia). Deci, peste un an, la 15 februarie 2022, cand tu vei scoate banii, vei mai avea un mic plus fata de valoare lor din urma cu un an.Daca pui la depozite cu dobanda mai mica de 3% deja ai pierdut din bani din cauza inflatiei. CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.CITESTE SI:Cum calculezi corect si obiectiv ce rata de credit poti suportaCardurile de credit co-branded: ce castigi cu ele?Asigura-ti casa cu pretul unui pachet de guma de mestecat ...citeste mai departe despre " Ce economii trebuie sa faci ca sa nu ti se devalorizeze banii in 2021 " pe Ziare.com