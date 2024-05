Depozitele firmelor si populatiei au crescut, pana la 9,9 mil euro, de teama crizei

BNR a anuntat ca nivelul de economisire al populatiei si firmelor din Romania a atins, de la inceputul crizei economice, suma de 42,35 miliarde de lei, echivalentul a 9,9 milioane de euro. Aceasta suma reprezinta diferenta de sold la depozitele plasate la banci in perioada ianuarie 2009-august 2012.

Astfel, in aceasta perioada, soldul depozitelor persoanelor fizice si juridice (societati nefinanciare sau institutii financiare nemonetare) a crescut cu 27,9%, de la 151,371 miliarde lei in ianuarie 2009, la 193,722 miliarde lei la sfarsitul lui august 2012, scrie Mediafax.

Economisirile realizate de populatie au contribuit cu 86,6% la avansul inregistrat de soldul depozitelor, respectiv cu 36,68 miliarde lei (8,57 miliarde euro). Soldul depozitelor populatiei a urcat astfel cu 44,26%, de la circa 82,88 miliarde lei la 119,56 miliarde lei, inregistrand un ritm superior de crestere celui al soldului total.

Pe monede, depozitele in lei plasate de persoanele fizice au avut un avans de 43,13%, usor mai scazut decat al celor in valuta, de 46,21%, ale caror sold exprimat in lei este influentat si de cursul de schimb. Soldul depozitelor in lei a evoluat de la 52,39 miliarde lei la inceputul anului 2009 la 74,99 miliarde lei la finele lunii august 2012. Totodata, totalul depozitelor in valuta constituite de persoanele fizice, exprimat in lei, a ajuns la 44,57 miliarde lei, de la 30,48 miliarde lei la inceputul lunii ianuarie 2009.

Pe de alta parte, depozitele plasate de firme au consemnat de la inceputul anului 2009 o crestere mult mai redusa, de 8,26%, respectiv 5,66 miliarde lei (1,32 miliarde euro), astfel ca soldul a avansat de la 68,49 miliarde lei la 74,15 miliarde lei.

