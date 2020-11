Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii "Profu' de bani", care tip de economisire este mai avantajos pentru tine.Depozitele cu dobanda progresiva, unde dobanda creste de la un trimestru, semestru sau an la altul, sunt in momentul de fata cu randamente chiar mai mici decat media pietei. Si cel mai simplu se poate demonstra prin exemple.In cazul unui depozit cu dobanda progresiva, sa spunem ca iti creste dobanda anuala de la un semestru la altul cu un punct procentual. Asta inseamna ca, pe o perioada de trei ani, vei avea bonificatie dupa cum urmeaza:- Semestrul I - 1%- Semestrul II - 2%- Semestrul III - 3%- Semestrul IV - 4%- Semestrul V - 5%- Semestrul VI - 6%Banca iti calculeaza aceste dobanzi pe an, astfel ca, la 1.000 de lei depusi, daca suma se cumuleaza dupa fiecare semestru, vei ajunge la un castig net de 99 de lei. Adica, la final, vei avea in cont 1.099 de lei, dupa ce se aplica impozitul de 10% pe profit. Trebuie mentionat ca nici una dintre bancile de pe piata din Romania nu este atat de generoasa cu dobanzile la depozite. De obicei, acestea sunt la jumatate sau chiar o treime din valoarea cu care am calculat noi.In schimb, daca facem comparatia cu un depozit la trei ani si ii punem o dobanda anuala de 4%, cam cat este media pietei in prezent, vom ajunge la un castig de 1.108 lei, dupa ce se aplica impozitul pe profit de 10%.Rubrica "Profu' de bani" este sustinuta de BCR CITESTE SI:Vrei un credit? Iata la ce comisioane trebuie sa fii atent!Amanarea ratelor, salvare sau dulce capcana?Cum trebuie sa arate un contract de creditare legal ...citeste mai departe despre " Depozitul cu dobanda progresiva sau depozitul cu dobanda la termen. Care este mai avantajos? " pe Ziare.com