De ce sa tii cont cand retragi sume mari din cont sau depozit

Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, de ce sa tii cont cand economisesti si vrei sa retragi sume mari de bani.Si, cel mai simplu caz este cel al depozitelor in valuta care, in momentul de fata, au comisioanele egale sau mai mari decat bonificatiile practicate.Astfel ca, sa spunem ca ai de ridicat sume in numerar mai mari de 20.000 de lei (sau 5.000 de euro, depinzand de la o banca la alta cum echivaleaza suma minima).Genul acesta de operatiuni trebuie programate cu minim 24 ore inainte de efectuarea operatiunii la ghiseu. In caz contrar se va plati comisionul de 0.5% (minim 5 euro) la care se va adauga un comision de 0.25%.Unele depozite au comisioane de retragere care in unele cazuri sunt mai mari decat dobanda oferita la intreg depozitul. Iar aici, in prezent, este cazul majoritatii bancilor.Daca alegi sa retragi sume mari inainte sau dupa termenul scadent atunci suma este si mai mare.Si daca te astepti ca dupa un an, la un depozit cu 0,5% dobanda, pentru 5.000 de euro, tu sa ridici 5022,5 euro (dupa ce ti s-a retinut impozitul de 10% pe profit), dupa ce scazi un commision de retragere de 0,5% la care se mai adauga unul de 0,25% ca nu ai anuntat banca, deja ai iesit pe minus cu banii.In loc sa retragi macar 20 de euro pentru cei 5.000 de dolari, te trezesti ca retragi doar undeva la vreo 4.985 de euro.Din acest motiv, te sfatuiesc sa citesti bine conditiile contractuale si sa pui cat mai multe intrebari angajatului bancii. CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.