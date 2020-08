Cum sa iti gestionezi bugetul pe perioada pandemiei: 5 solutii practice

Tine evidenta cheltuielilor

Pune bani deoparte

Replanifica bugetul

Prioritizeaza cheltuielile

Gaseste alte alternative de divertisment

Chiar daca nu mai cheltuim multi bani pe iesiri in oras, viitorul este inca nesigur din punct de vedere economic, motiv pentru care este esential sa stii cum sa gestionezi veniturile pentru a avea siguranta financiara necesara. Iata cateva sfaturi care te pot ajuta in acest sens:Primul pas pe care il ai de facut este sa stii unde se duc banii tai si, eventual, sa incerci sa reduci sau sa elimini cheltuielile care nu sunt absolut necesare in acest moment. In acest fel vei simti ca ai un control mai mare asupra bugetului tau, dar si un anumit nivel de siguranta financiara.De exemplu, te poti dezabona de la diferite servicii sau emailuri cu oferte si reduceri pentru a nu fi tentat sa cheltui bani. Incearca sa nu comanzi prea des mancare online si gateste acasa pe cat posibil. Daca esti abonat la mai multe servicii de streaming, ia in considerare sa renunti la cel putin unul dintre ele.In mod evident, o solutie practica si eficienta este sa incepi sa economisesti bani pentru a fi pregatit in cazul situatiilor neprevazute. In cazul in care nu ai deja un cont de economii, iti poti deschide unul sau poti aplica pentru un depozit online, fara drumuri la banca. Astfel, poti beneficia de conditii avantajoase din confortul propriei locuinte. Trebuie doar sa fii atent la urmatoarele aspecte: dobanda depozit , costuri de mentenanta si alte comisioane percepute pentru efectuarea tranzactiilor. Nu in ultimul rand, poti sa-ti faci un obicei din consultarea site-urilor in care sunt comparate produsele de economisire pentru a fi mereu la curent cu cele mai bune dobanzi practicate.Conturile de economii si depozitele potfi de obicei deschise in lei, euro sau dolari, astfel incat sa stii ca ai pus bani deoparte pentru orice ai nevoie si pentru a avea siguranta financiara necesara in aceste momente.Avand in vedere schimbarile care au loc in aceasta perioada, exista posibilitatea sa apara cheltuieli in plus sau in minus. De exemplu, avand in vedere ca nu mai trebuie sa mergi cu masina la birou, vei cheltui mai putin pe benzina, bani pe care ii poti folosi pentru cumparaturi sau, de ce nu, ii poti pune deoparte intr-un depozit bancar.In functie de situatia in care te afli, incearca sa vezi cum poti sa redistribui banii astfel incat sa reduci unele cheltuieli, in timp ce aloci o suma mai mare pentru alte nevoi.Incepe intotdeauna prin a achita utilitatile si alte servicii absolut necesare, precum si ratele lunare. Apoi, planifica bugetul pentru cumparaturi si ia in calcul sumele de bani pe care ai putea sa le pui deoparte.De asemenea, atunci cand mergi la cumparaturi sau le comanzi online, fa o lista inainte si incearca sa cumperi produse care nu sunt usor perisabile, dar si pe care le poti pastra in congelator.Daca intr-adevar crezi ca ar trebuie sa reduci cheltuielile pentru divertisment, poti renunta la serviciile de streaming in favoarea unor carti din biblioteca. De asemenea, cel mai probabil ti s-au anulat numeroase planuri pe care le aveai pe viitor, fie ca e vorba de concerte, iesiri la restaurant sau vacante in strainatate. Din acest punct de vedere, te poti gandi ca deja ai economisit o suma semnificativa de bani.Totusi, e important sa ramai conectat cu familia si prietenii, asa ca te poti distra organizand petreceri sau sesiuni de gatit online sau poti urmari diferite concerte sau piese de teatru care sunt acum transmise online.