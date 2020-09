Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Educatie financiara, unii termeni bancari de care te-ai putea lovi si pe care ar fi bine sa-i cunosti.Exemplu: sunteti 10 sau 15 colegi si, de fiecare data, vor exista temeri ca ultimii sunt cei mai dezavantajati, asa ca puteti face altceva urmand acelasi principiu al CAR-ului traditional.Astfel, in loc sa dati 300 de lei in fiecare luna, iar cand va vine randul sa luati 4.500 de lei, mai bine dati aceeasi suma, dar impartiti "roata" in alte trei mai mici. In felul acesta, in decursul a 15 luni, vei putea lua de trei ori bani, chiar daca sumele sunt de trei ori mai mici.In cazul acesta, 1.500 de lei pot insemna chiria ta pe o luna, ratele la banci sau cheltuieli pentru care poate nu aveai bani in luna respectiva.Intr-o familie cu doua salarii, care impreuna ajung la 6.000 sau 7.000 de lei net, un ajutor financiar de 1.500 de lei inseamna un "bonus" de minimum 20% la venituri, in trei din 15 luni cat dureaza CAR-ul.Rubrica "Educatie financiara" este sustinuta de Libra Internet Bank.CITESTE SI:Ponturi ca sa economisesti bani. Teoria expertilor despre procentul ideal din venit pe care-l poti pune deoparteContul de economii versus contul curent. Cum le folosesti in avantajul tauLucruri mai putin stiute despre costul total al unui credit bancar. Ce reprezinta, concret, acest lucru ...citeste mai departe despre " Cum sa economisesti bani in mod eficient. Un pont "traditional" " pe Ziare.com