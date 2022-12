Cât de importantă este economisirea lunară

Traim intr-un climat economic volatil, care face tot mai stringenta nevoia personala de securitate financiara. Economisirea este cea mai facila metoda prin care iti poti indeplini planurile si obtine liniste sufleteasca.

Fiecare dintre noi are anumite preferinte in ce priveste modul de economisire: unii sunt interesati exclusiv de valoarea dobanzilor, cautand optiunile cele mai ofertante in acest sens, altii prefera produsele de economisire cat mai flexibile si usor accesibile. De asemenea, numarul celor care investesc in fonduri de actiuni este intr-o crestere continua [1].

Indiferent de profilul de economisire preferat, cea mai eficienta metoda de a pune bani deoparte ramane economisirea lunara.

6 motive pentru care trebuie sa economisesti lunar

Creezi un fond pentru urgente

Trebuie sa ai flexibilitate la accesarea banilor in situatii de urgenta, medicale sau de alta natura. Ideal este sa nu fii restrictionat de scadente sau prezenta la banca pentru retragere. Depozitele la termen nu sunt potrivite in acest caz, insa contul de economii pentru persoane fizice de la OTP Bank este o varianta optima.

Eviti datoriile

Creditele pentru nevoi personale sunt o alternativa pentru indeplinirea proiectelor tale, insa daca ai in contul de economii suma necesara pentru cumparaturile sau vacanta planuita eviti costurile suplimentare asociate unui imprumut.

Nu mai depinzi de salariul lunar

Existenta unor economii iti permite sa cumperi lucrurile sau serviciile necesare atunci cand ai nevoie de ele, fara sa astepti ziua in care primesti salariul.

Iti imbunatatesti calitatea vietii

Stresul financiar afecteaza productivitatea si sanatatea. Chiar daca te afli intr-o etapa in care nu ai posibilitatea sa-ti maresti veniturile, poti economisi lunar sume mici.

Faci mai usoara tranzitia catre un alt job sau alta cariera

Nesiguranta financiara te poate face sa amani decizii importante legate de schimbarea unui job care nu-ti mai aduce satisfactii. Echivalentul a cel putin sase salarii economisite iti permite sa renunti la jobul actual si sa incerci chiar o reconversie profesionala fara ca teama de esec sa te infraneze.

Poti economisi avansul pentru un credit imobiliar

De multe ori, visul de a cumpara o locuinta este amanat la nesfarsit din cauza lipsei sumei necesare pentru avansul la credit. In functie de suma pe care o economisesti lunar, in cativa ani vei reusi sa acumulezi avansul si sa demarezi procedura de obtinere a unui credit pentru casa.

Poti profita de oportunitati de afacere

Poate ai un hobby pe care ti-ai dori sa-l dezvolti in paralel cu jobul tau sau un prieten are o idee cu potential si cauta finantare pentru un business. Economisirea lunara regulata iti ofera sansa sa devii si antreprenor sau investitor intr-o afacere profitabila.

Cum sa economisesti bani lunar

Deschide un cont de economii

Deschide-ti un cont de economii la o banca de incredere in LEI, EUR, USD sau HUF, cu comision zero la deschidere si lichidare. Vei beneficia de o dobanda superioara contului curent.

Ataseaza un card contului de economii

Poti atasa un card pe numele titularului sau al imputernicitului pe cont.

Activeaza serviciul de internet banking

Pentru a avea si mai mult control asupra resurselor tale, poti achizitiona si serviciul de internet banking. In felul acesta vei putea face singur transferuri, fie din contul curent in contul de economii, fie din contul de economii in contul curent.

Activeaza optiunea de economisire automata

Daca ti se pare dificil sa economisesti cand ai oricand acces la conturi, activeaza optiunea de economisire automata. Asta inseamna ca stabilesti o suma ce va fi virata lunar din contul curent in contul de economii in mod automat. Planifica-ti bugetul folosind metoda 20/50/30 si alege ca suma de economisit 20% din venitul tau lunar. 50% vei cheltui pe necesitati, iar 30% raman disponibili pentru cheltuieli diverse.

Cand decizi sa incepi un plan de economisire lunara, contacteaza telefonic un reprezentant bancar sau viziteaza o sucursala pentru consiliere. Poti afla, de exemplu, daca exista oferte pentru deschideri de cont in conditii mai bune sau campanii de cashback in desfasurare. Alege impreuna cu consilierul bancar cea mai buna optiune de economisire pentru tine si nevoile tale, si cu fiecare luna care trece vei fi mai aproape de visurile tale.

Sursa:

[1] Oprea, Tibi. "50.400 De Romani Erau Investitori In Fondurile De Actiuni La Finalul Lunii Iunie, plus 10.000 In Jumatate De An." ZF.ro, www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/50-400-de-romani-erau-investitori-in-fondurile-de-actiuni-la-finalul-21096482.

