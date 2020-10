Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Educatie Financiara,, cum ar trebui sa se puna problema cheltuielilor lunare intr-un cuplu tanar.1. Ar trebui sa avem un cont comun?Unele cupluri aleg sa aiba un cont comun, in timp ce in altele, partenerii prefera sa aiba conturi individuale din varii motive. Cuplurile care au nevoie de mai mult timp pentru a lua o astfel de decizie, importanta de altfel, pot incepe cu un cont comun care sa acopere doar cheltuielile gospodariei.2. Care este cel mai eficient mod de a imparti cheltuielile?Unele cupluri aleg sa imparta totul la jumatate, in timp ce altele aleg sa faca acest lucru in functie de veniturile fiecarui partener. Spre exemplu, daca ea castiga 4.000 de lei, iar el 2.000 de lei, proportia impartirii facturilor va fi de 2 la 1. Adica ea va plati 66% din valoare in timp ce el doar 33%. O alta modalitate este cea a cheltuielilor separate, adica fiecare este responsabil cu anumite facturi.3. Ce se intampla daca mai tarziu decidem sa ne separam conturile?Daca decideti sa va separati conturile pe motiv ca v-ati despartit sau pur si simplu ati ajuns la concluzia ca un cont comun nu este o alegere potrivita pentru voi, atunci va trebui sa contactati banca impreuna, sa inchideti contul comun si sa realocati banii din cont, daca ei mai exista.Rubrica Educatie financiara este sustinuta de Libra Internet Bank.CITESTE SI:Cardul bancar pentru copii. Cum ii inveti pe cei mici sa cheltuiasca responsabilMotivele pentru care e bine sa economisesti prin intermediul unei pensii private facultativePot achizitiona o casa prin credit daca sotul/sotia a avut restante la banca? ...citeste mai departe despre " 3 intrebari financiare de bun simt pentru cuplurile tinere " pe Ziare.com