Depozitele de gaz sunt pline, suntem peste media UE, anunță ministrul Bogdan Ivan. Ce spune despre energia ieftină livrată Republicii Moldova

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat sâmbătă, 11 octombrie 2025, că România este cel mai mare producător de gaze naturale din Europa, chiar şi înainte de a începe extracţia din proiectul Neptun Deep din Marea Neagră.

Odată cu exploatarea acelui zăcământ, la finalul anului 2027, vom fi mult mai puternici energetic. Pentru această iarnă, ministrul afirmă că ”suntem pregătiţi”, întrucât depozitele sunt umplute cu gaz în proporţie de 95,5%, adică o proporție peste cea medie din UE.

”România este cel mai mare producător de gaze naturale din Europa. Poate să-şi satisfacă nevoile proprii şi poate să mai şi exporte. Chiar şi fără Neptun Deep în momentul de faţă, dar Neptun Deep e în linie dreaptă, avem date care confirmă faptul că acolo este un zăcământ foarte bun şi, din 2027, o să avem mai multe gaze produse din Marea Neagră pentru România, lucru care ne dă capacitatea de a face şi alte noi centrale de producţie a energiei electrice pe gaz şi, în acelaşi timp, de a dezvolta industria petrochimică, industria care e mare consumatoare de energie. Şi este evident că e mult mai simplu să foloseşti gazul românesc în România fără a avea tarife de transport în orice altă ţară şi va reprezenta un plus pentru tot ce înseamnă industria din ţara noastră începând cu 2027”, a declarat, sâmbătă, Bogdan Ivan, în emisunea Insider Politic de la Prima TV.

Ministrul ca confirmat că, la finalul anului 2027, vom fi mult mai puternici energetic, mult mai independenţi energetic.

”E o ţintă foarte clară, realistă (…) până în 2032, vreau să instalăm capacităţi de producţie plus capacităţi de stocare de 12.000 de megawaţi în total la nivel naţional. Asta ar însemna că ne acoperim şi consumul actual, dar înseamnă faptul că putem să aducem o dezvoltare a industriei, a zonei economice cu un preţ bun la energie, care va duce automat şi la o dezvoltarea economică a ţării noastre”, a adăugat ministrul Energiei.

Ads

Întrebat cât de pregătiţi suntem pentru iarnă, Ivan a declarat: ”În momentul de faţă suntem pregătiţi pentru iarnă, am organizat deja trei întâlniri cu Comandamentul pentru iarnă. România are depozitele umplute în materie de gaz în proporţie de 95,5%. Suntem mult peste media Uniunii Europene, care are undeva la 82-83% umplute depozite”.

Ministrul consideră că ”suntem pregătiţi să trecem această iarnă cu depozitele pline, care, până la 1 noiembrie, o să ajungă la 100% capacităţi stocate, plus că avem şi rezerve tehnice şi zone de tranzit, care mai înseamnă încă aproximativ 2-3% în plus peste capacitatea noastră”.

”Undeva la 3 miliarde de metri cu putem să înmagazinăm astăzi în România şi folosim această capacitate la maxim”, a afirmat Bogdan Ivan.

În legătură cu acuzaţiile potrivit cărora România exportă energie ieftină în Republica Moldova, în timp ce românii plătesc facturi mari la curent, ministrul a declarat: ”E o piaţă pe care se tranzacţionează energie, se cumpără şi se vinde de către operatorii economici. Pot să vă spun, referitor la Republica Moldova, la prietenii noştri, că pe piaţă, în luna iulie, de exemplu, s-a importat energie la 70-80 de euro, s-a vândut la 110, în august s-a inversat acest raport. E un principiu simplu al cererii şi ofertei (…) Nu e ceva prestabilit şi presetat pentru că ar fi intervenţie în piaţă şi e un lucru imposibil de făcut”.

Ads

Ministrul a explicat că ”Rusia a folosit foarte mult gazul, în special, care produce energie şi inclusiv pentru Moldova, ca şi monedă de şantaj, nu doar pentru ei, ci pentru întreaga Uniune Europeană şi pentru toţi partenerii încă din începutul războiului. Ceea ce vrem noi să facem este să reducem dependenţa faţă de ei. Şi Moldova a fost prinsă la mijloc în acel joc şi principalul obiectiv e să ai energie, după asta, să ai şi un preţ cât mai bun la energie”.

...citeste mai departe despre "Depozitele de gaz sunt pline, suntem peste media UE, anunță ministrul Bogdan Ivan. Ce spune despre energia ieftină livrată Republicii Moldova" pe Ziare.com

Ads