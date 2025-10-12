Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"

S-a discutat des despre tinerii care petrec mult timp pe telefoane, dar, în realitate, oamenii de toate vârstele și generațiile se confruntă cu dependența de smartphone. Folosim telefoanele pentru absolut tot în zilele noastre, dar folosirea lor utilitară este adesea umbrită de doza de dopamină pe care o primim din social media, jocuri și alte aplicații concepute să ne atragă iar și iar.

Oamenii pot încerca să-și limiteze timpul petrecut pe ecran, dar este greu când telefoanele sunt ceva ce trebuie să folosim zilnic. Este o pantă alunecoasă de la verificarea unui email la răspunsul unui mesaj pe Facebook, la click pe un video — și în scurt timp suntem „captivați”. Putem elimina aplicații sau folosi blocatoare de aplicații, dar există o soluție și mai simplă pe care mulți pariază: modul grayscale (alb-negru).

O simplă schimbare în setările de accesibilitate ale telefonului transformă ecranul din color în alb-negru și, pentru mulți, asta a fost tot ce le-a trebuit pentru a rupe vraja pe care telefonul o avea asupra lor. Când deschizi telefonul și vezi un ecran alb-negru plin de aplicații, se întâmplă două lucruri:

1. Îți amintește că încerci să folosești telefonul mai puțin,

2. Folosirea telefonului devine mult mai puțin interesantă.

Aspectul „plictisitor” este ceea ce face metoda atât de eficientă; ideea este că creierul nostru nu reacționează la un ecran alb-negru așa cum o face la unul plin de culoare. Un studiu din 2023 a constatat că trecerea telefonului în modul grayscale este „o strategie eficientă pentru reducerea timpului petrecut pe ecran”.

Pe Reddit, oamenii au împărtășit cât de mult i-a ajutat trecerea ecranului în alb-negru:

„Recent, am trecut ecranul telefonului meu pe grayscale și am redus rata de refresh la 60 Hz. Surpriza reală a venit când am privit în jur după câteva minute. Totul în jurul meu părea mult mai vibrant, ca și cum realitatea însăși era supra-saturată și aproape ireală. Pentru prima dată în ani, pot spune sincer că lumea din jurul meu pare mult mai vie și interesantă decât ecranul telefonului.”

„De fiecare dată când aplic grayscale pe telefon, simt mai puțină tentație să-l folosesc pentru că e atât de plictisitor în comparație cu culorile lumii noastre. Mintea noastră este foarte influențată de culori (de aceea ești mai tentat să mănânci un fel de mâncare colorat și vibrant decât un amestec fad, chiar dacă gustul e același).”

„Da! L-am pus doar câteva ore și totul „arată ca anii ’90”. Totul e din nou colorat și normal și se simte real, ca și cum un fel de ceață a dispărut.”

„Da, grayscale-ul telefonului meu e singurul lucru care m-a ajutat să-mi reduc dependența. Acum, dacă aș ști doar cum să fac un shortcut pentru el. Să merg până la accesibilitate ca să-l schimb e obositor. Uneori trebuie să revin la culoare pentru anumite sarcini și ochii mei se vor obișnui cu alb-negru în timp, așa că trebuie să-l schimb constant.”

„Telefonul meu trece automat pe grayscale în fiecare noapte la ora 22:00, ajutând să nu mai stau să derulez.”

„L-am activat și imediat am simțit că nu mai am chef să derulez. Înțeleg perfect ce vrei să spui cu lumea mai vie; când privești în sus după ce ai stat pe un ecran alb-negru, culorile din realitate sar în evidență. Am creat o automatizare ca grayscale să se dezactiveze când deschid poze sau camera, dar pentru moment, asta folosesc în continuare.”

Cum să activezi modul grayscale pe telefon

Opțiunea grayscale se găsește de obicei în Setările de accesibilitate. Modul exact de activare diferă în funcție de modelul și marca telefonului, așa că cea mai bună metodă este o căutare rapidă pe Google: „Cum să activezi modul alb-negru (grayscale) pe iPhone/Android”, scrie upworthy.com.

