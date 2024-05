România, singura țară din UE penalizată pentru deficitul bugetar. De ce nu se aplică amenzi statelor din Vest

Uniunea Europeană a adoptat, la sfârșitul lunii aprilie, o modificare a regulilor de disciplină fiscală pe care statele membre trebuie să le respecte. Printre ele se numără obligația de a menține deficitul bugetar sub 3% din produsul intern brut.

Astfel, 11 state europene, printre care și România, sunt în postura de a fi disciplinate de Comisia Europeană. În prezent, România este singurul stat căruia i se aplică mecanismul european de corecție. Deși statele din zona euro pot fi sancționate financiar, UE nu a aplicat nicio amendă în ultimii 20 de ani vreunui stat vestic.

Anul trecut clasamentul primelor cinci țări din UE, după deficitul bugetar includea: Italia (7,4%), Ungaria (6,7%), România (6,6%), Franța (5,5%) și Polonia (5,1%). În momentul de față, în afara celor cinci state menționate anterior, alte șase au deficite bugetare care depășesc pragul considerat acceptabil de UE: Malta, Slovacia, Belgia, Cehia, Spania și Estonia. Dintre acestea, Belgia, Franța și Italia au declarat că nu intenționează să ia măsuri pentru a reveni la nivelul cerut de instituțiile europene în următorii ani, ceea ce aproape că garantează faptul că vor fi amendate, scrie Financial Times.

Niciun stat membru al zonei euro nu a fost amendat

Comisia va lua o decizie în iunie cu privire la impunerea procedurii de deficit excesiv, așa cum este cunoscut mecanismul de prevenție și corecție, se arată într-un comunicat din 2 mai. Printre sancțiunile care pot fi aplicate statelor care nu respectă recomandările se numără schimbării regimului de împrumuturi acordate de Banca Europeană de Investiții și amenzi. Pentru țări precum România, efectele pot fi legate de pierderea accesului la anumite fonduri europene. Odată deschisă procedura de deficit excesiv, așteptarea instituțiilor europene este ca statele membre să reducă cheltuielile nete cu cel puțin 0,5% din PIB, amintește Consiliul UE într-un comunicat din 29 aprilie.

Ads

Actualmente, România este singurul stat pentru care UE are în derulare o procedură de deficit excesiv. Măsura a fost luată în primăvara lui 2020, iar guvernul de la București are termen până la finalul anului în curs să reducă deficitul bugetar. Primele recomandări de corecție aplicate sub umbrela acestui mecanism au venit în 2003, împotriva Franței și a Germaniei. De atunci, instituțiile europene au constatat de nu mai puțin de 22 de ori că anumite state din zona euro trec peste pragul impus, arată o analiză realizată de doi economiști olandezi în 2019. Un alt calcul sublinia că, pentru cele 38 de proceduri deschise în total până în 2016, durata medie a fost de patru ani. La începerea procedurii, deficitul mediu era de 5%, scăzând sub 3% la finalul acesteia. În schimb, dacă datoria publică era în medie 58% la începutul procedurilor, aceasta ajunge ala 62%, la finalul ei.

Din 2017, singura decizie de constatare a unui deficit adoptată este cea împotriva României.

Până la ultimele modificări ale reglementărilor, penalizările economice începeau cu obligația de a face un depozit purtător de dobândă egal cu 0,2% din PIB, în faza preventivă a mecanismului, când Comisia aprecia că deficitul riscă să depășească pragul de 3% din PIB. În faza de corecție, statul sancționat ar fi fost obligat să facă o altă depunere, egală cu 0,2%, de data aceasta una care nu ar acumula dobândă. O nereușită ulterioară în implementarea reglementărilor ar fi dus la convertirea acestui depozit într-o amendă de până la 0,5% din PIB, conform procedurii de la acea vreme.

Ads

Aplicarea sancțiunilor a avut probleme încă din fașă. În 2003, Consiliul a refuzat să înceapă procedurile de deficit excesiv împotriva Franței și a Germaniei, după un vot pe care Comisia l-a catalogat drept ilegitim, scria The New York Times, la momentul respectiv. La acea vreme, Paris și Berlin și-au folosit eficient influența politică și au ieșit din ședința de Consiliu cu recomandări exponențial mai laxe de reduceri ale deficitului: 1 miliard de euro pentru Franța și nicio reducere adițională de deficit pentru Germania. Ca și în prezent, tot Germania fusese statul care a insistat cel mai mult pe sancțiuni clare și severe, în 1997, la introducerea regulilor de disciplină fiscală.

Motivele pentru care amenzile și procedurile nu au fost aplicate în manieră „tehnică” sunt variate. Printre ele se numără amenzile mari și natura politică a procesului. O analiză publicată chiar de șeful secretariatului brațului fiscal al Comisiei Europene în 2023 sublinia că formația Consiliului este eminamente politică, iar Comisia nu poate să se comporte de parcă deciziile pe care le ia în această sferă sunt doar calcule bazate pe raționamente tehnice.

Ads

Calcule și recomandări

Pentru a determina deficitul bugetar relevant pentru aplicare mecanismului de corecție, regulile Uniunii Europene cer să fie luat în considerare raportul dintre împrumuturile nete ale guvernului general – care include atât guvernul central, cât și autoritățile executive locale și fondurile de asigurări sociale controlate de acestea – și PIB.

Marea recesiune care a lovit inclusiv continentul european începând cu 2009 a fost însoțită de măsuri de austeritate dure în România, care s-au tradus în tăieri ale cheltuielilor sociale și o scădere a nivelului de trai. Apogeul deficitului pentru România a fost în 2009, când împrumuturile nete au reprezentat 9,5% din PIB, scăzând sub 3% în 2013. Franța, în schimb, nu a avut un deficit atât de mare în perioada următoare demarării crizei. În 2009, deficitul bugetar al Franței era 7,4% din PIB și s-a menținut peste pragul cerut de UE până în 2018, când a ajuns la 2,3%.

În timpul pandemiei de coronavirus, regulile europene au fost întrucâtv arelaxate; organismele supranaționale au ajuns la concluzia că situația excepțională cauzată de virus necesită mai multe investiții și ajutoare din partea statului. În 2020, deficitul bugetar al României era la un nivel mai mult decât dublu față de 2019 – 9,3%, față de 4,3% în anul imediat dinaintea primului val sever de infectări. Pentru Franța, raportul dintre împrumuturile nete și produsul intern brut ajungea să fie de aproape patru ori mai mare - 8,9% în 2020, față de 2,4% în anul precedent, arată datele Eurostat.

Ads

În iunie 2021, Consiliul anunța că a adoptat recomandările pentru România, care inițial trebuia să reducă deficitul până în 2022. Acest termen a fost extins, luând în considerare efectele pandemiei. Astfel, instituția cerea României ținte de deficit pentru 2021 (8%), 2022 (6,2%), 2023 (4,4%) și 2024 (2,9%). În primii doi dintre acești ani, România și-a atins țintele, având un deficit de 7,2% în 2021 și, respectiv, 6,2% în 2022, dar acesta a crescut cu 0,5% anul trecut. În aprilie, surse din Guvern spuneau că Executivul negociază noi condiții cu Comisia Europeană pentru a amâna cu trei ani momentul în care deficitul să ajungă sub 3%.

Nevoile economice actuale

În anticiparea ședinței Comisiei din iunie, Polonia, România și Slovacia se apară în fața instituțiilor europene, spunând că nivelul actual al deficitului bugetar este o consecință a cheltuielilor crescute cu armata, după ce Rusia a invadat Ucraina, în februarie 2022, subliniază Financial Times. Investițiile noi pentru pot fi excluse de la calculul pentru deficit, dar nu și cheltuielile curente, cum ar fi salariile membrilor forțelor armate, scrie sursa citată.

Ads

Renegocierea mecanismelor fiscale ale Uniunii Europene în contextul post-pandemic era o șansă pentru introducerea unor modificări care să nu ceară atâtea tăieri din cheltuielile publice, explicau doi economiști într-o analiză publicată la începutul acestui an. Două tabere distincte se formaseră în perioada tratativelor: Austria, Germania și Olanda militau pentru un mecanism care susține măsurile de austeritate, în timp ce Italia argumenta că cheltuielile necesare pentru tranziția verde nu ar trebui să fie contorizate la calcul, iar Franța adoptase o poziție similară cu cea a Poloniei și României. Două dintre puținele relaxări obținute au fost că reducerea datoriei publice se va putea face pe o perioadă mai lungă, între patru și șapte ani, și eliminarea cerinței de reducere a datoriei publice cu 5% per an, informa Politico.

După cum subliniază cazul din 2003 al celor două mari puteri europene, aplicarea procedurii de corecție nu este un mecanism automat, lipsit de influența factorilor politici; Comisia trebuie să decidă dacă începe procedura de deficit excesiv, după care Consiliul (care întrunește miniștri de resort din statele UE) alege să facă recomandări și să impună termene limită. În principiu, un stat are între trei și șase luni să aplice recomandările, iar, în situația în care nu o face, Consiliul poate aplica sancțiuni, arăta un grafic din 2014 al Comisiei. Procedura nu s-a schimbat, odată cu modificările adoptate la final de aprilie.

Amenzile Consiliului pot ajunge până la 0,05% din PIB-ul anului anterior - o zecime din plafonul anterior - și se pot aplica doar statelor care au adoptat moneda euro, se arată în noua versiune a regulamentului. Schimbările legislative au fost publicate în jurnalul oficial al Uniunii și sunt în vigoare. Experții concentrați pe creștere văd în aceste reguli, fie că este vorba de forma veche sau de cea nouă „o cămașă de forță fiscală”, în contextul în care statele europene au ținte ambițioase de tranziție către o economie mai puțin poluantă, își propun transformări digitale și trebuie să ia acțiuni concrete pentru a combate efectele schimbărilor climatice dezastruoase.

...citeste mai departe despre "România, singura țară din UE penalizată pentru deficitul bugetar. De ce nu se aplică amenzi statelor din Vest" pe Ziare.com

Ads