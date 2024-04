Deficitul bugetar a făcut un salt major în primele trei luni din 2024. Ce cheltuieli duc la depășirea cu mult a țintei pentru anul în curs

Deficitul bugetar s-a situat la 2,07% din PIB pentru primele trei luni, potrivit datelor preliminare, în contextul în care în primele luni au fost făcute plăţi de 5-6 miliarde de lei pentru contracte de înarmare, în timp ce cheltuielile sunt în creştere de aproape două ori faţă de perioada similară a anului trecut, a confirmat ministrul Finanţelor, Marcel Boloș.

Cu datele privind execuţia după primele trei luni, ministerul face o analiză a finanţelor statului, a spus ministrul, asigurând că, în pofida rundelor de alegeri programate pentru acest an, Finanţele vor ţine cheltuielile sub control.

„Vestea privitoare la contul de execuţie bugetară preliminar, este de 2,07% din PIB. Aici s-a creat o întreagă dezbatere asupra valorii deficitului bugetar la sfârşitul lunii martie, 35 miliarde lei, zic eu, mai optimist... merge spre 36 miliarde lei, dar trebuie să punctăm câteva lucruri importante legate de valoarea investiţiilor, pentru că noi venim din luna decembrie cu contracte pe care le-am avut încheiate pentru industria de apărarea, care au generat plăţi de 5 miliarde lei în luna ianuarie şi în luna februarie, pe de o parte, iar pe de altă parte fiind o iarnă mai uşoară proiectele de investiţii s-au implementat în continuare. Mă uitam în contul de execuţie bugetară şi numai din fonduri naţionale aveam cheltuieli de capital de 14,7 miliarde lei, la care se adaugă PNRR cu 2,7 miliarde lei şi Cadrul Financiar Multianual pentru Politica de Coeziune, unde avem, de asemenea, în jur de 12 miliarde lei. Sigur, aici ajustările care ţin de Fondul Social European şi tot ceea ce noi avem în vedere pentru ajustarea acestor tipuri de cheltuieli nu întreaga sumă este socotită cheltuială cu investiţiile, dar, aşa cum o să vedeţi în ceea ce vom publica la termenul scadent, după ce se închide Contul de Execuţie Bugetară, cheltuielile cu investiţiile au crescut, faţă de perioada precedentă a anului trecut, de aproximativ două ori", a spus Boloş, conform Profit.ro.

Ads

În 2024, deficitul bugetar este estimat la 86,6 miliarde de lei (5% din PIB în termeni cash), faţă de 89,9 miliarde lei (5,68% din PIB) realizat în 2023, un nivel încă ridicat şi asupra căruia persistă semne de îndoială, având în vedere că este un an electoral încărcat, cu riscuri în ce priveşte derapajele la cheltuieli ale statului.

Premierul Marcel Ciolacu, încrezător în ținta de deficit și proiecțiile pentru inflația din 2024

Premierul Marcel Ciolacu a apreciat, miercuri, că până la finalul anului 2024 inflaţia va coborî sub 5% şi că România se va încadra în deficitul bugetar propus.

„Cu certitudine, până la sfârşitul anului, vom avea o inflaţie sub 5%. Trebuie să amintesc ce inflaţie am preluat ca prim-ministru, cu două cifre? Am adus-o într-o zonă rezonabilă şi va continua să scadă. Dacă nu intra PSD la guvernare şi nu veneam cu plafonarea la energie, am fi avut o inflaţie de 30%", a declarat prim-ministrul potrivit Observator News.

Referindu-se la o eventuală impozitare progresivă, Ciolacu a explicat că aceasta nu vizează salariile, ci veniturile excepţionale. "Nu a vorbit nimeni de impozitarea progresivă a salariilor, nici măcar eu care sunt un fan al impozitării progresive. Dimpotrivă, am spus de vreo sută de ori că vorbim de impozitarea progresivă a veniturilor cumulate sau a veniturilor excepţionale. Am şi dat un exemplu, dacă cumperi un teren cu 10.000 şi îl vinzi cu 10 milioane de euro, niciunde în lumea asta nu plăteşti un impozit de 1% sau maximum de 10%. Plăteşti un impozit diferenţiat, pentru că este un venit excepţional", a adăugat Ciolacu.

...citeste mai departe despre "Deficitul bugetar a făcut un salt major în primele trei luni din 2024. Ce cheltuieli duc la depășirea cu mult a țintei pentru anul în curs" pe Ziare.com

Ads