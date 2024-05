Deficitul bugetar, la cote îngrijorătoare în primele patru luni din 2024. Am putea termina anul cu un decalaj istoric la bugetul de stat

Conform datelor oficiale publicate de Ministerul Finanțelor, deficitul bugetar a ajuns la 57 de miliarde de lei în primele patru luni ale anului, acum la marja de 3,24% din PIB. Deși veniturile bugetare au crescut cu 15%, ajungând la 183 de miliarde de lei, nu au reușit să țină pasul cu avansul galopant al cheltuielilor, care au urcat cu 29% față de aceeași perioadă din 2023.

Principalele surse de venituri, TVA și impozitul pe venit, au înregistrat creșteri de 18%, respectiv 19%. Situația implică un risc major pentru țară, având în vedere că în 2024 deficitul bugetar ar putea ajunge până la 8% din PIB.

Conform execuției bugetare de la începutul anului, cheltuielile bugetului ar fi trebuit să crească cu 10%, cheltuielile cu salariile cu 9%, iar cele cu bunuri şi servicii cu 5%. Spre 8% din PIB ar ajunge deficitul bugetar la final de 2024 dacă ritmul actual al cheltuielilor şi veniturilor la bugetul de stat s-ar menţine. În primele patru luni din 2024, deficitul a scăpat de sub control după ce veniturile au crescut cu 15%, iar cheltuielile cu 29%. Programarea bugetară prevedea o creştere a veniturilor de 13% şi a cheltuielilor de numai 10%, arată Ziarul Financiar.

Guvernul, nevoit din nou să ceară clemență la Bruxelles

Potrivit sursei citate, premierul Marcel Ciolacu a afirmat recent că guvernul deja are discuţii la Bruxelles pentru un nou acord privind procedura de deficit excesiv. România s-a angajat ca deficitul bugetar să fie de maxim 3% din PIB în fiecare an, după derapajul din 2019, în care guvernele Viorica Dăncilă şi Ludovic Orban au făcut un deficit bugetar de 4,6% din PIB, creând condițiile pentru ca ţara să intre în procedura de deficit excesiv. Angajamentul luat atunci a fost ca deficitul să revină la 3% până în 2024. Cu toate acestea, judecând după cum arată execuţia bugetară în primele patru luni din an, deficitul ar putea ajunge la 8% din PIB, mult peste toate ţintele.

Veniturile bugetare au fost de 183 de miliarde de lei în primele patru luni din 2024. Încasările din TVA au fost de 39 miliarde de de lei, în vreme ce din impozitul pe venit guvernul a colectat 16 miliarde de lei, un plus de 19% faţă de aceeaşi perioadă din 2023. Pe partea de cheltuieli, salariile bugetarilor au costat 50 de miliarde de lei, un plus de 21%, iar cheltuielile cu asistenţa socială, unde intră şi pensiile, au fost de 84 de miliarde de lei, un plus de 26%, după ce au fost realizate plăţi în avans înainte de Paşti.

