Criticat pentru că România nu cheltuiește 2% din PIB pentru apărare, Ciolacu spune că aceste cheltuieli contribuie la deficitul bugetar din 2024

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, 22 martie, despre cheltuielile pentru Apărăre, că s-au făcut foarte multe plăţi în lunile ianuarie şi februarie, când am avut un deficit pe aceste luni de 1,7%, iar marea majoritate a acestui deficit au fost plăţile către Apărare.

Premierul Marcel Ciolacu a fost întrebat la Oradea despre alocarea României pentru apărare, care, potrivit raportului NATO, nu ar fi atins procentul de 2%.

„S-au făcut foarte multe plăţi în lunile ianuarie şi februarie, am şi văzut că am avut un deficit pe aceste luni de 1,7%. Nu au fost cheltuieli suplimentare venite nici din administraţia centrală nici din administraţia locală, marea majoritate a acestui deficit au fost plăţile către Apărare. Cu alte cuvinte, ne-am asumat toate lucrurile, le-am dus până la capăt”, a răspuns Ciolacu.

Toate țările membre NATO s-au angajat că vor cheltui pentru apărare minim două procente din produsul intern brut. Fostul premier Dacian Cioloș, actual cadidat REPER pentru alegerile europarlamentare, a criticat guvernul cu privire la apărare pe o rețea de socializare.

„În 2023, cheltuielile noastre pentru apărare au fost de doar 1,6% din Produsul Intern Brut, sub pragul minim NATO de 2%, sub ţinta de 2,5% asumată de Iohannis şi sub media de 1,73% a Alianţei”, a scris Dacian Cioloş pe Facebook.

