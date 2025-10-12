Până la 15 octombrie, Comisia Europeană așteaptă explicațiile României privind reducerea deficitului, avertizează Florin Cîțu

Joi, 09 Octombrie 2025, ora 00:00
Florin Cîțu, fost premier - FOTO Hepta

Pe 15 octombrie 2025 este data-limită impusă de Comisia Europeană până la care autoritățile României trebuie să explice ce măsuri au luat pentru a reduce deficitul, inclusiv în anul 2025, avertizează fostul premier Florin Cîțu.

În opinia acestuia, guvernul Bolojan n-are altă soluție decât să admită că deficitul bugetar din anul 2025 este mai mare ca în anul 2024.

Fostul premier explică această situație într-un mesaj postat pe Facebook la data de 8 octombrie 2025.

"Pe 15 octombrie este data-limită impusă de Comisia Europeană până la care România trebuie să explice ce măsuri a luat pentru a reduce deficitul, inclusiv în 2025.

Mesajul guvernului? Simplu: deficitul pe 2025 e mai mare decât în 2024. Restul, narațiuni optimiste.

Comisia are o alegere clară: poate trece cu vederea, așa cum a făcut și până acum, devenind parte la deteriorarea disciplinei fiscale; sau poate aplica sancțiuni și condiționalități care să forțeze reforme reale.

Foarte curând vom vedea dacă Bruxelles-ul premiază povestitorii de la București sau sancționează rezultatele", a explicat Florin Cîțu.

