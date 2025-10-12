Ministru din cabinetul Bolojan, dezvăluiri despre cum s-a ajuns la deficitul uriaș. "S-a mimat undeva în decembrie 2024, cu pachetul acela heirupistic"

Joi, 25 Septembrie 2025, ora 20:18
364 citiri
Ministru din cabinetul Bolojan, dezvăluiri despre cum s-a ajuns la deficitul uriaș. "S-a mimat undeva în decembrie 2024, cu pachetul acela heirupistic"
Dezvăluiri despre cum s-a ajuns la deficitul uriaș FOTO Colaj Canva Pro / Ziare.com

Dragoş Pîslaru, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, a declarat joi, 25 septembrie, despre minciuna privind deficitul, că a fost un amestec de omisiune, cu date care erau incomplete, ca să nu aducă acuze mai grave şi ceea ce crede că s-a făcut în ultimii ani, este o expresie populară, şi anume ”a pune batista pe ţambal”.

MInistrul Investiţiilor a fost întrebat în emisiunea Piaţa Victorei de la Europa FM dacă cetăţeanul a fost minţit în privinţa deficitului.

”Cred că a fost un amestec de omisiune, cu date care erau incomplete, ca să nu aduc acuze mai grave decât ar fi. Ceea ce cred că s-a făcut în ultimii ani, există o expresie populară, a pune batista pe ţambal, în sensul că, cât a fost perioada electorală, şi vă pot confirma, inclusiv din discuţiile pe care le-am avut la Bruxelles, inclusiv Comisia a fost rugată ca, pe perioada asta pre-electorală, electorală, să nu pună presiune prea tare pe România, că e un context dificil, şi aşa mai departe”, a spus ministrul.

El a precizat că, ”la capătul zilei, a însemnat că, în loc să iei măsurile necesare acum doi ani de zile, când, evident, n-aveai nevoie de o ajustare atât de mare, ai mimat undeva în decembrie 2024, cu pachetul acela heirupistic, de sfârşit de an, chipurile că faci nişte ajustări care era clar că nu o să-ţi ajungă”.

MInistrul a mai afirmat că fondurile europene ne ajută să trecem de perioada aceasta de ajustare 2025-2026.

”Ceea ce trebuie să ştie România e că din 2028 începe perioada financiară la nivel european nouă, 2028-2035. România deja are o alocare propusă de Comisia Europeană de 60 de miliarde de euro, pentru ceea ce se numeşte acum Planul Naţional şi Regional”, a anunţat Pîslaru.

...citeste mai departe despre "Ministru din cabinetul Bolojan, dezvăluiri despre cum s-a ajuns la deficitul uriaș. "S-a mimat undeva în decembrie 2024, cu pachetul acela heirupistic"" pe Ziare.com

Fitch și-a revizuit estimările în privința deficitului bugetar al României. Până la cât se va reduce în 2025
Fitch și-a revizuit estimările în privința deficitului bugetar al României. Până la cât se va reduce în 2025
Agenția de evaluare financiară Fitch Ratings și-a revizuit estimările privind evoluția deficitului guvernamental al României, care ar urma să se reducă în acest an până la 8,5% din PIB,...
"România nu este într-o criză economică". Anunț surprinzător al ministrului Fondurilor Europene. Resursele enorme care ne pot trece peste această perioadă dificilă
"România nu este într-o criză economică". Anunț surprinzător al ministrului Fondurilor Europene. Resursele enorme care ne pot trece peste această perioadă dificilă
România nu este într-o criză economică, ci într-o criză fiscal-bugetară, dar are la dispoziție niște resurse europene enorme necheltuite, care ne pot trece această perioadă dificilă, a...
#deficit bugetar romania, #dragos pislaru, #pachet heirupistic , #Stiri Macroeconomie

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Prăbușirea ”tigrului Europei”, zeci de mii de concedieri: Românii afectați de criză în acest stat vestic
  2. Orașul care a reușit să aducă la zi sistemul centralizat de termoficare. „Au făcut în 10 ani ce Bucureștiul nu reușește de treizeci” VIDEO
  3. Coaliția de guvernare discută scăderea cu 10% a salariilor. Care sunt angajații vizați de reducere
  4. De ce a crescut brusc cursul euro-leu și cât de sus poate urca moneda unică? „Așa-zisele măsuri de reformă se reduc doar la creșteri de fiscalitate”
  5. Luni se deschide o nouă conexiune de drum expres spre autostrada A1. Principalul beneficiar va fi un mare oraș din vestul României
  6. Reacția ministrului Finanțelor după decizia S&P privind ratingul de țară. „Direcția economică stabilă pe care o urmăm”
  7. Se mărește traseul autostrăzii Sibiu-Bacău. Motivele deciziei, comunicate de autorități
  8. Scade numărul de bugetari din România. Prima lună cu Bolojan premier a însemnat o reducere de ordinul zecilor de mii
  9. Trump lovește din nou China. Noi taxe vamale de 100% după o decizie a Beinjingului
  10. O nouă criză economică mondială bate la ușă. Bula speculativă care a speriat bancherii: „Efecte devastatoare, un impact similar cu cel din 2008”