Luni, 29 Septembrie 2025, ora 22:34
Ilie Bolojan, dezvăluiri de la discuțiile cu cei din Comisia Europeană. Cum i-a convins să accepte un deficit de 8,4% în acest an
Ilie Bolojan, la Bruxelles FOTO Facebook/Ilie Bolojan

Premierul României Ilie Bolojan a explicat luni seară, 29 septembrie, că cel mai important lucru este să spui partenerilor adevărul, fie că este vorba despre Comisia Europeană, de investitori, de agențiile de rating sau de cetățeni, iar odată ce ți-ai asumat că faci niște lucruri, să le și faci. Asta aduce încredere și predictibilitate, crede premierul, precizând că așa a reușit să convingă Comisia Europeană să accepte un deficit de 8,4% în acest an.

Ilie Bolojan a fost întrebat, luni, la Digi 24, cum a convins Comisia Europeană să accepte un deficit de 8,4% în acest an.

”Unul din lucrurile importante în relațiile cu partenerii, partenerii înseamnă creditorii noștri, înseamnă companiile de rating, înseamnă Comisia Europeană, investitorii în România, cetățenii din România, este să încerci să fii credibil și să le spui oamenilor adevărul, iar dacă poți să faci anumite lucruri, să ți le asumi, dar să și le și faci, iar dacă nu le poți face, nu poți atinge anumite obiective, e mult mai corect să explici de ce nu poți atinge aceste obiective. Vă rog să vă gândiți că, în condițiile în care acest Guvern este de trei luni de zile, orice măsuri ai lua, nu ai cum să ai efecte pentru tot anul. Pentru că noi am luat măsuri care se aplică doar pe ultimele patru luni ale anului, unele dintre ele se aplică de la 1 ianuarie anul viitor, deci efectele pe aceste luni erau practic reduse sub 1% din Produsul Intern Brut”, a afirmat Ilie Bolojan.

El a precizat că a trebuit să explice Comisiei Europene care sunt realitățile bugetare.

”A trebuit să explicăm cât se poate de clar Comisiei care sunt realitățile bugetare și, evident, pe baza unui plan pe care îl avem să respectăm țintele pe care ni le stabilim, ci pentru că asta este un indicator de încredere pentru țara noastră, atât în fața cetățenilor, dar și în fața partenerilor noștri. Orice fel de grad de încredere mai ridicat, înseamnă credite pe care le luăm cu dobânzi mai scăzute, înseamnă o apetență mai mare pentru a investi în România, pentru că oamenii știu pe ce se bazează dacă li se spune că se va întâmpla un anumit lucru sau că va fi o anumită predictibilitate. Știu că se vor respecta acele lucruri și asta nu se face de pe zi pe alta”, a transmis premierul.

Bolojan a mai fost întrebat dacă se discută de alte majorări de taxe din 2026.

”Nu avem în momentul de față nici în negocierile cu Comisia, nici în discuțiile din interiorul Guvernului sau coaliției astfel de propuneri. Nu creșterea de taxe este problema, ci problema noastră este să ne reducem cheltuielile. Măsurile de până acum au niște efecte și în 2026, atunci se vor vedea efectele. Efectele cumulate ar trebui să fie de peste 2% din Produsul Intern Brut, de aceea ne propunem ca anul viitor să fim cu deficitul într-o zonă care să se apropie cât mai mult de 6%, deci 8,4 minus 2% aproximativ, deci sub 6,5%, în așa fel încât să reducem treptat creditele pe care România le contractează, să ne stabilizăm dobânzile în așa fel încât să avem spații bugetare pentru a susține proiecte de investiții, pentru ca să creăm condiții ca țara noastră să se dezvolte în anul următor”, a afirmat Ilie Bolojan.

