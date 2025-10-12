Fitch și-a revizuit estimările în privința deficitului bugetar al României. Până la cât se va reduce în 2025

Fitch și-a revizuit estimările în privința deficitului bugetar al României. Până la cât se va reduce în 2025
Agenția de evaluare financiară Fitch Ratings și-a revizuit estimările privind evoluția deficitului guvernamental al României, care ar urma să se reducă în acest an până la 8,5% din PIB, de la nivelul record de 9,3% din PIB înregistrat anul trecut, și, din cauza punctului ridicat de plecare, se așteaptă ca în următorii ani să scadă doar până la 7% din PIB în 2026 și 6,5% din PIB în 2027, arată o analiză Fitch publicată vineri.

Potrivit Fitch, revizuirea în sus a prognozei de deficit bugetar în urma rectificării arată provocările cu care se confrunta România în oprirea deteriorării finanțelor publice și implementarea unor măsuri de consolidare suficiente pentru a reduce deficitele fiscale mari și a stabiliza datoria pe termen mediu.

'Măsurile fiscale suplimentare ar putea întâmpina și dificultăți în procesul de implementare, pe fondul oboselii față de consolidare, al creșterii economice modeste și al incertitudinii politice persistente', subliniază analiștii de la Fitch

Potrivit rectificării bugetare din 1 octombrie, deficitul din acest an va fi de 8,4% din PIB, față de 7% cât se prevăzuse în bugetul din februarie. Principalele ajustări sunt pe partea de cheltuieli (în creștere cu 27,8 miliarde lei, adică 1,6% din PIB-ul estimat de Fitch), în special plățile mai mari pentru dobânzi, precum și cheltuielile pentru asistență socială și sănătate.

Analiștii Fitch sunt de părere că această rectificare bugetară arată că deficitul fiscal total al României, în termeni de numerar, va scădea cu doar 0,3 puncte procentuale, de la 8,7% din PIB în 2024 (deficitul primar va scădea cu 1,1 puncte procentuale). Aceasta în pofida înghețării inițiale a cheltuielilor anunțate în ianuarie 2025 de fostul guvern și a pachetului fiscal din iulie (al cărui impact a fost estimat inițial la 1,1% din PIB), introdus de noua coaliție formată.

'Acest lucru subliniază dificultățile legate de presiunile asupra cheltuielilor sociale, costurile mai ridicate ale împrumuturilor și creșterea economică lentă, care complică atingerea unei reduceri a deficitului compatibile cu stabilizarea datoriei publice pe termen mediu', se arată în analiza Fitch.

Agenția de evaluare subliniază că reducerea deficitelor și stabilizarea datoriei sunt condiții cruciale pentru ridicarea perspectivei 'negative' asociate ratingului de țară 'BBB minus' atribuit României.

'Dată fiind mărimea deficitului și procesul de consolidare pe mai mulți ani, o provocare cheie va fi consolidarea credibilității politicii fiscale, în special după diferite revizuiri ale țintelor fiscale în 2024, în urma cărora deficitul bugetar a crescut de la o țintă inițială de 5% până la 8,7% pe cash. Noile pachete ar trebui să evidențieze angajamentul guvernului față de reducerea deficitului', sunt de părere analiștii Fitch.

