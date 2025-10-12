Italia devine prima țară din Uniunea Europeană care adoptă un cadru legislativ național privind inteligența artificială, introducând pedepse de până la cinci ani de închisoare pentru distribuirea de imagini sau filmări generate de AI fără consimțământul persoanelor vizate.

Parlamentul Italiei a aprobat o nouă lege-cadru privind inteligența artificială, care prevede că distribuirea de imagini sau filmări generate de AI fără consimțământul celor reprezentați este pedepsită cu până la cinci ani de închisoare.

Măsura, susținută de ambele camere ale parlamentului - inclusiv printr-un vot final de 77 la 55 în Senat miercuri seară -, vizează persoanele fizice și juridice care distribuie fotografii sau filmări create de inteligența artificială fără permisiune.

În cazul așa-numitelor deepfake-uri, acestea pot lăsa impresia că o persoană a spus sau a făcut ceva ce nu a spus și nu a făcut niciodată. Aleșii au acționat în urma unei serii de cazuri recente care au implicat videouri pornografice generate de inteligența artificială, în care femei, inclusiv personalități publice, au fost adesea victime.

Conform guvernului de la Roma, Italia este prima țară din UE care a stabilit un cadru juridic național ce încorporează noile orientări ale Uniunii Europene privind inteligența artificială. Legea stabilește principii generale pentru utilizarea inteligenței artificiale și instruește guvernul să elaboreze reglementări detaliate privind utilizarea sistemelor de inteligență artificială.

...citeste mai departe despre "Prima țară din Uniunea Europeană care aprobă o lege privind distribuirea de imagini sau filmări fake, generate de AI. Pedeapsa poate ajunge la 5 ani de închisoare" pe Ziare.com

Ads