Prima țară din Uniunea Europeană care aprobă o lege privind distribuirea de imagini sau filmări fake, generate de AI. Pedeapsa poate ajunge la 5 ani de închisoare

Joi, 18 Septembrie 2025, ora 13:57
216 citiri
Prima țară din Uniunea Europeană care aprobă o lege privind distribuirea de imagini sau filmări fake, generate de AI. Pedeapsa poate ajunge la 5 ani de închisoare
Italianeii au aprobat o lege privind conținutul generat de AI FOTO Pixabay

Italia devine prima țară din Uniunea Europeană care adoptă un cadru legislativ național privind inteligența artificială, introducând pedepse de până la cinci ani de închisoare pentru distribuirea de imagini sau filmări generate de AI fără consimțământul persoanelor vizate.

Parlamentul Italiei a aprobat o nouă lege-cadru privind inteligența artificială, care prevede că distribuirea de imagini sau filmări generate de AI fără consimțământul celor reprezentați este pedepsită cu până la cinci ani de închisoare.

Măsura, susținută de ambele camere ale parlamentului - inclusiv printr-un vot final de 77 la 55 în Senat miercuri seară -, vizează persoanele fizice și juridice care distribuie fotografii sau filmări create de inteligența artificială fără permisiune.

În cazul așa-numitelor deepfake-uri, acestea pot lăsa impresia că o persoană a spus sau a făcut ceva ce nu a spus și nu a făcut niciodată. Aleșii au acționat în urma unei serii de cazuri recente care au implicat videouri pornografice generate de inteligența artificială, în care femei, inclusiv personalități publice, au fost adesea victime.

Conform guvernului de la Roma, Italia este prima țară din UE care a stabilit un cadru juridic național ce încorporează noile orientări ale Uniunii Europene privind inteligența artificială. Legea stabilește principii generale pentru utilizarea inteligenței artificiale și instruește guvernul să elaboreze reglementări detaliate privind utilizarea sistemelor de inteligență artificială.

...citeste mai departe despre "Prima țară din Uniunea Europeană care aprobă o lege privind distribuirea de imagini sau filmări fake, generate de AI. Pedeapsa poate ajunge la 5 ani de închisoare" pe Ziare.com

Funcția pe care toți utilizatorii o vor folosi în Google Maps a fost activată. Cum funcționează Ask Maps
Funcția pe care toți utilizatorii o vor folosi în Google Maps a fost activată. Cum funcționează Ask Maps
Google transformă aplicația Maps într-un adevărat asistent personal de călătorie. Odată cu lansarea funcției Ask Maps, utilizatorii pot pune întrebări direct în aplicație: de la „unde...
Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
Silicon Valley nu a mai văzut niciodată o dominaţie ca cea a OpenAI. În timp ce start up-urile tehnologice din trecut trăiau cu teama constantă de a fi cumpărate sau depăşite de giganţi...
#deepfake, #lege, #Italia, #inteligenta artificiala, #pedepse , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă