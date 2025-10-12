Declinul economic, la orizont: Prăbușire a consumului domestic în august 2025!

Datele oficiale arată o prăbușire puternică a consumului domestic în România, în luna august 2025, atât în comparație cu luna anterioară, cât și cu aceeași lună a anului trecut.

Datele oficiale arată o prăbușire puternică a consumului domestic în România, în luna august 2025, atât în comparație cu luna anterioară, cât și cu aceeași lună a anului trecut.

Conform indicilor lunari ajustați calendaristic și sezonier, care iau ca an de bază 2021, volumul comerțului cu amănuntul s-a prăbușit în august 2025 la cea mai mică valoare consemnată din luna februarie 2024.

Amplitudinea prăbușirii trage un puternic semnal de alarmă cu privire la evoluția economiei autohtone în trimestrul III al acestui an și sporește temerile cu privire la intrarea pe teritoriu negativ și recesiune.

Cel mai redus nivel al ultimelor 18 luni

Astfel, volumul comerțului cu amănuntul ajustat sezonier a scăzut în România, în august 2025, cu 4%, în comparație cu iulie 2025 și cu 3,8%, față de aceeași lună a anului precedent, potrivit datelor publicate luni de Eurostat și prelucrate de Risco.ro.

Sunt de departe cele mai puternice evoluții negative la nivelul Uniunii Europene, în condițiile în care evoluția lunară (față de luna precedentă) a fost de stabilitate în UE, iar cea anuală (față de august 2024) a adus avans pozitiv de 1,1%.

Mai mult decât atât, indicele lunar ajustat calendaristic și sezonier legat de volumul comerțului cu amănuntul a căzut la valoarea de 113,6, de la 118,3, cât arătau datele statistice pentru luna iulie 2025.

Este cel mai mic nivel consemnat în ultimele 18 luni, în condițiile în care doar în februarie 2024 a fost înregistrată o valoare mai mică, respectiv 113,1.

Mai trebuie arătat și faptul că în luna august 2024 indicele era la valoarea de 116,1, în perioada august 2024 – iulie 2025 nivelul păstrându-se peste nivelul de 116, cu un vârf de 119,1 în iunie 2025.

Ads

Volumul comerțului cu amănuntul este asimilat consumului domestic din economie, care a fost în ultimii ani principalul factor care a contribuit la creșterea economică.

Comparația cu alte state UE

În UE, în august 2025 comparativ cu august 2024, volumul comerțului cu amănuntul a scăzut cu 0,1% pentru alimente, băuturi și tutun, a crescut pentru produsele nealimentare (cu excepția combustibilului auto) cu 2,3% și a crescut cu 1,6% pentru combustibilul auto în magazinele specializate.

Cele mai mari creșteri anuale ale volumului total al comerțului cu amănuntul au fost înregistrate în Cipru (+9,4%), Malta (+9,2%) și Luxemburg (+7,3%).

Cele mai mari scăderi au fost observate în România (-3,8%), Franța (-1,4%) și Finlanda (-1,2%).

În comparație cu iulie 2025, volumul comerțului cu amănuntul în UE a crescut cu 0,2% pentru alimente, băuturi și tutun, a scăzut pentru produsele nealimentare (cu excepția combustibilului auto) cu 0,1% și a crescut cu 0,3% pentru combustibilul auto în magazinele specializate.

Ads

Cele mai mari creșteri lunare ale volumului total al comerțului cu amănuntul au fost înregistrate în Lituania (+1,7%), Cipru și Malta (ambele +1,5%), precum și în Suedia (+1,1%).

Cele mai mari scăderi au fost observate în România (-4%), Polonia (-0,8%), Luxemburg și Portugalia (ambele -0,7%).

...citeste mai departe despre "Declinul economic, la orizont: Prăbușire a consumului domestic în august 2025!" pe Ziare.com

Ads